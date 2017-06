Carolina Papaleo sorprendió con un propósito: "Quiero ser presidenta"

Fotos Carolina Papaleo protagoniza la obra "Falladas", de José María Muscari.

Carolina Papaleo contó que actualmente está cursando el CBC de la UBA en Ciencias Políticas, con un propósito bien claro: "Quiero ser presidenta".

La actriz, que actualmente es una de la protagonistas de "Falladas", la obra de José María Muscari en el Multiteatro no anda con chiquitas y reconoció que quiere arrancar una carrera como dirigente política. Y por eso se prepara: "Estoy estudiando. Me quiero meter en política, pero no busco un cargo menor como diputada, sino que quiero ser presidenta. La Argentina no es fácil", remarcó.

El pasado 19 de mayo, Papaleo había posteado una imagen suya en Twitter anunciando que había pasado con éxito su primer parcial de la carrera.

Además, Carolina sigue los pasos en honor a la memoria de su madre, Irma Roy, que además de ser una gran actriz, fue diputada por el justicialismo cuando el país recuperó la democracia.

"Me interesa ahondar un poco más en nuestra historia y por eso me metí en la carrera. Muchas veces a las personas públicas se nos exige tener determinado discurso, y lo que te da un estudio sobre el tema es una respuesta diferente", aseguró la actriz de 48 años.