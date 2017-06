Prosigue el Torneo de Primera

05/06/2017 -

La NBA Santiagueña hará disputar esta noche partidos de la segunda fecha de la segunda rueda del Torneo de Primera, que lleva el nombre de Juan Infante. La programación es la siguiente: en Villa Mercedes, Villa Mercedes vs. Línea Blanca; en Huaico Hondo, Agem vs. Los Flores; en Moreno, Don Bosco vs. Del Pino; en Defensores del Sud, Amigos de Pepi vs. Yanasus; en Villa Constantina, La Villa vs. Los Albos; en Polideportivo Nº 2, La Unión vs. Coronel Suárez.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.