Los argentinos volvieron a brillar en la pista

05/06/2017 -

Gabriela Díaz, quien hizo doblete, ganó en el Panamericano y ayer en el Latinoamericano. "Estoy muy contenta con estos logros que he cosechado en Santiago. Esto realmente me motiva mucho y al equipo también porque este triunfo también es fruto del trabajo que hacemos con los chicos del seleccionado nacional", indicó. Gabriela Díaz destacó el nivel de competencia que hubo en las dos jornadas. Sabíamos que había que estar muy concentrados para poder ganar, y gracias a Dios he podido controlar la ansiedad. Las pruebas fueron difíciles, pero bueno, hoy (por ayer) fue mi día", dijo.

Por su parte, el riojano Exequiel Torres expresó: "Me sentí muy bien en la pista, la cual es evidente que me cae muy bien. Aceleré todo lo que pude y quedé muy cerca de volver a repetir el primer lugar en el podio. Estoy feliz. Ahora a descansar un poco y luego nos vamos a juntar a trabajar con el profe Ignacio Kaul, para dejar todo en la fecha mundialista", consideró.