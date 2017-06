El plan propuesto por Theresa May para terminar con el terrorismo

Fotos La primera ministra británica, Theresa May.

Ayer, la primera ministra británica, Theresa May, habló tras los ataques en la capital inglesa y se mostró firme: "Hay demasiada tolerancia hacia el extremismo en nuestro país. Es momento de decir basta, es suficiente. Cuando se trata de combatir el extremismo, las cosas tienen que cambiar".

"No podemos y no debemos fingir que las cosas pueden seguir como están", agregó May, que este jueves deberá enfrentarse a las urnas

Entonces, la premier conservadora, luego de reunirse con el comité de seguridad, presentó un plan de cuatro puntos contra el terrorismo que consiste en:

1. Derrotar la ideología islamista radical, que, según dijo, es "uno de los grandes retos de nuestro tiempo". "Como ideología es una perversión del islam y una perversión de la verdad", consideró, y agregó que "no puede ser derrotada sólo mediante la intervención militar".

2. Impulsar mayores regulaciones en Internet. "No podemos permitir que esta ideología tenga un espacio seguro para reproducirse, y eso es precisamente lo que les proporcionan Internet y las grandes compañías proveedoras de servicios de Internet", explicó.

3. Sacar a los terroristas de los "espacios seguros" que tienen en lugares como Siria e Irak. Eso implica tanto bombardeos como una nueva actitud dentro de Gran Bretaña. "Tenemos que trabajar mucho más duro para expulsar al extremismo del servicio público y la sociedad", dijo May.

4. Reformular la estrategia antiterrorista del país, de manera que la Policía tenga más poderes. Entre esas medidas reclamó penas más severas para los sospechosos de terrorismo.

Fuertes operativos de seguridad en la ciudad

En el ataque en el Puente de Londres y el mercado de Borough en la noche del sábado murieron siete personas, y hubo unos 50 heridos, 21 de los cuales se encuentran en estado crítico. Tres atacantes fueron abatidos por la policía.

El atentado fue reivindicado hoy por la milicia terrorista Estado Islámico a través de la agencia Amak, órgano propagandístico jihadista, que afirmó que combatientes del grupo cometieron el ataque.