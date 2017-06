Fotos Gloria de River dijo que Rodrigo Mora tiene cáncer y no volverá a jugar.

Hoy 17:03 -

El ex delantero de River habría deslizado: "Francéscoli me dijo que Mora tiene cáncer en una costilla, lo quieren operar, pero no tiene cura. No va a jugar más al fútbol", en el marco de una charla con estudiantes de periodismo deportivo.

Pero claro, semejante declaración no tardó en llegar a oídos de todos y luego el mismo Oscar Más se encargó de bajarle el tono a sus dichos. "Lo de la salud de Mora es algo que escuché en el club", dijo más tarde.

Desde el club seguramente sacarán un comunicado aclarando la situación, ya que por el momento el parte oficial habla de una "sinovitis en la cadera" que dejó al delantero uruguayo sin acción en los últimos encuentros.