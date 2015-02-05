CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Junio 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 21:07 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEF. DEL SUD VS. RED STAR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
23.30 A CIENCIA CIERTA (ESPACIO UNSE TV)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
09.25 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017
09.54 STEP UP 3
12.10 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
12.22 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
15.02 21. BLACKJACK
17.27 OLIMPO BAJO FUEGO
19.35 PARKER
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 10
23.15 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
10.00 GENERACIÓN X
11.48 ESPANGLISH
14.11 RÍO BRAVO
16.34 EL JINETE PÁLIDO
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 CUESTIÓN DE HONOR
23.37 LA PANTERA ROSA
TNT
06.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
08.36 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2
10.14 EL PLAN B
12.17 TROYA
15.21 CON AIR
17.31 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
20.21 PUNTOS DE VISTA
22.00 DJANGO SIN CADENAS
01.15 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A LA REALIDAD
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VIDAS CRUZADAS
11.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
12.55 CHICAGO P.D., SIETE ACUSACIONES
13.45 DETECTIVES MEDICOS S13, SE APAGA LA LUZ
14.15 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE
16.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL
17.00 HOUSE M.D., EL TIRANO
18.00 CHICAGO P.D., FAVOR, AFECTO, MALICIA O MALA VOLUNTAD
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PASAJES SENTIDOS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CONVERSIÓN
21.00 CHICAGO P.D., ENCRUCIJADA
22.00 CHICAGO JUSTICE, LA LEY DE LILY
23.00 GUERRA MUNDIAL Z
01.20 CHICAGO P.D., ENCRUCIJADA
STUDIO UNIVERSAL
09.05 ANNA KARENINA
11.05 ANNA KARENINA
13.20 FULLSCREEN
13.50 FULLSCREEN
14.20 PUENTES ROTOS
16.35 LOS MISERABLES
20.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?
23.50 PROPUESTA INDECOROSA
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA TRAINSPOTTING 2, DE DANNY BOYLE.
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ MOANA.
+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 22.30, SE PODRÁ VER LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 9, A LAS 22, BETO ORLANDO Y LOS KIJANOS.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
+DOMINGO 11, A LAS 21, CONCIERTO LÍRICO.
+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO, CON LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, FLORENCIA PAZ, CARAFEA, ANDREA BUSTAMANTE Y TERO PONSE.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)
HOY AL 07/06- 18:30 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)
HOY AL 07/06-21:30 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)
HOY AL 07/06 05/06 -07/06 -18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 07/06 19:15 (Cast) 22:00
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 07/06 22:00 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 07/06 - 17:30 (Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+ 6 años)
HOY -19:30 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
HOY AL 07/06 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)
18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)