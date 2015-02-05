CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Junio 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 21:07 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEF. DEL SUD VS. RED STAR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

23.30 A CIENCIA CIERTA (ESPACIO UNSE TV)

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

09.25 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017

09.54 STEP UP 3

12.10 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

12.22 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

15.02 21. BLACKJACK

17.27 OLIMPO BAJO FUEGO

19.35 PARKER

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 10

23.15 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

10.00 GENERACIÓN X

11.48 ESPANGLISH

14.11 RÍO BRAVO

16.34 EL JINETE PÁLIDO

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 CUESTIÓN DE HONOR

23.37 LA PANTERA ROSA

TNT

06.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

08.36 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2

10.14 EL PLAN B

12.17 TROYA

15.21 CON AIR

17.31 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

20.21 PUNTOS DE VISTA

22.00 DJANGO SIN CADENAS

01.15 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A LA REALIDAD

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VIDAS CRUZADAS

11.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

12.55 CHICAGO P.D., SIETE ACUSACIONES

13.45 DETECTIVES MEDICOS S13, SE APAGA LA LUZ

14.15 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE

16.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL

17.00 HOUSE M.D., EL TIRANO

18.00 CHICAGO P.D., FAVOR, AFECTO, MALICIA O MALA VOLUNTAD

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PASAJES SENTIDOS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CONVERSIÓN

21.00 CHICAGO P.D., ENCRUCIJADA

22.00 CHICAGO JUSTICE, LA LEY DE LILY

23.00 GUERRA MUNDIAL Z

01.20 CHICAGO P.D., ENCRUCIJADA

STUDIO UNIVERSAL

09.05 ANNA KARENINA

11.05 ANNA KARENINA

13.20 FULLSCREEN

13.50 FULLSCREEN

14.20 PUENTES ROTOS

16.35 LOS MISERABLES

20.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?

23.50 PROPUESTA INDECOROSA

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA TRAINSPOTTING 2, DE DANNY BOYLE.

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ MOANA.

+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 22.30, SE PODRÁ VER LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 9, A LAS 22, BETO ORLANDO Y LOS KIJANOS.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

+DOMINGO 11, A LAS 21, CONCIERTO LÍRICO.

+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.

COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO, CON LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, FLORENCIA PAZ, CARAFEA, ANDREA BUSTAMANTE Y TERO PONSE.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)

HOY AL 07/06- 18:30 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)

HOY AL 07/06-21:30 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)

HOY AL 07/06 05/06 -07/06 -18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 07/06 19:15 (Cast) 22:00

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 07/06 22:00 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 07/06 - 17:30 (Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+ 6 años)

HOY -19:30 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

HOY AL 07/06 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)

18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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