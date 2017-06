El impactante video de Brenda Asnicar sobre la violencia de género

Fotos

Videos Así muestra la violencia de género.

Hoy 21:32 -

En las últimas horas, se viralizó un video de Brenda Asnicar, actriz y cantante argentina de proyección internacional, que habla sobre la violencia de género. “Una más en medio del billón” es el título y las imágenes son verdaderamente impactantes.

“Fui a denunciarlo y risas recibí, abunda el miedo y no sé a dónde ir. Mi madre me dijo que estuviera tranquila, que seguro nada pasaría, pero otra vez el monstruo volvió y me arrancó el corazón”, expresa en la letra de la canción.