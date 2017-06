Robledo: "Lo que más nos preocupa es lograr el crecimiento económico"

Fotos REFLEXIÓN. Robledo sostuvo que en el país "hay 4 millones de jóvenes que están en situación de vulnerabilidad".

El subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, destacó que la gestión del Gobierno de Macri "ha detenido el paso de la pobreza a situaciones de indigencia", y consideró que el principal desafío del Gobierno nacional será "sacar a un país a flote y apostar por un futuro más próspero con la generación de empleo"’.

El referente de los jóvenes cuadros políticos del PRO, dialogó con el programa Libertad de Opinión que se emitió anoche por Canal 7 Santiago del Estero sobre la actualidad del país, y en especial, su visión sobre la estrategia del Gobierno para los millones de argentinos que aun están sumidos en la línea de pobreza.

"Como joven, claramente lo que más nos preocupa es que la Argentina esté en un crecimiento económico sostenido que por primera vez en la historia, por lo menos en los últimos 40 años, no se ha encarado un proceso económico que haga crecer a las economías regionales, a la pymes, a los comerciantes, y creo que el gobierno del presidente Macri se ha concentrado en tener un crecimiento sostenido de la economía que ronde en el 2% o el 3% anual, y así generar un proyecto de país que no vuelva a caer cada 10 años", planteó.

El titular de la cartera de Juventud, amplió: "Desde el inicio de su gestión, el Presidente decidió casi duplicar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para ampliar casi en un millón a personas con cobertura social, lograr un millón de asignaciones familiares, generar la reparación histórica para los jubilados, y agregar en la Asignación Universal por Hijo, a los monotributistas de las primeras categorías. Esto no va a cambiar el rumbo del país y ni sacará a la gente de la pobreza, pero sí lo que va a permitir que el país crezca de a poco. Hace 7 meses consecutivos se ha generado casi 20 mil puestos formales de empleo, eso va a ir logrando que el país no siga cayendo en una situación de pobreza e indigencia".

Por otro lado, destacó la puesta en marcha del plan Empalme, para beneficiarios de programas sociales y convertir estos beneficios en empleo real.

"El Presidente quiere que los planes sociales sean la consecuencia, no que sean el primer paso para alguien en situación de vulnerabilidad. Si no pensáramos en solucionar la pobreza, me dedicaría a otra cosa. Estoy convencido que el país puede despegar y el presidente Macri está trabajando por esto, sino, podría estar haciendo cualquier otra cosa antes que estar al frente de un Gobierno que heredó un 30% de pobreza", remarcó.

Robledo no pasó por alto los resultados de la pobreza que arrojó un estudio de la UCA, al resaltar que el Presidente "admitió el 32% de cifras de la pobreza. Ahora se puso la verdad sobre la mesa y eso duele, y a esto, hay que agregar que tenemos 4 millones de jóvenes en el país que están en situación de vulnerabilidad".