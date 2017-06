"Todavía no dimensionamos lo logrado"

06/06/2017 -

Central Argentino se consagró campeón del Torneo Federal B y logró el tan ansiado ascenso a la cuarta categoría en importancia del fútbol argentino por lo que gran parte de la ciudad de La Banda está de festejos. Ayer, el día después de hacer historia, tres referentes del Albo visitaron la Redacción de EL LIBERAL, donde no solo revelaron sus sensaciones, sino que también abordaron importantes temas, como la continuidad o no en la institución. Pero tanto el entrenador Jorge Valoy como los futbolistas Pablo Ledesma y Matías Rojas coincidieron en que aún no caen en cuenta de lo conseguido.

"Hoy todavía no dimensionamos lo que se logró. Seguramente el tiempo lo marcará. Sabemos que por Central pasaron jugadores históricos y muchos no tuvieron la oportunidad de ganar algún título. Les dijo a mis compañeros que estábamos con la posibilidad de ganar algo grande para la institución. Se pudo ver la importancia de conseguirlo, en la calle. Ayer (por el domingo) la ciudad fue una fiesta", manifestó el goleador Ledesma.

Por su parte, Rojas dijo que intentó comprender, pero que no lo logró.

"Intento poner los pies sobre la tierra y aún así no puedo dimensionar lo que se ganó. Siento una gran mezcla de emociones. Siento la tranquilidad de haber dejado todo dentro de la cancha y poder ver como la gente lo festeja. La gente nos acompaña siempre y nosotros debíamos devolverles el cariño".

En cambio, el entrenador remarcó el sentimiento de orgullo por haber quedado en la historia grande de Central Argentino.

"Mi viejo pudo ganar títulos como entrenador, yo tuve el privilegio de poder hacerlo como jugador y entrenador, por primera vez en la historia y ahora mi hermano Darío también puedo poner su nombre en la historia del club. Es algo que me llena de orgullo", reveló el "Chavo".

Tocado en su orgullo

Para lograr el objetivo, el Albo tuvo que sortear a un complicado rival como Independiente de Fernández, quien en el partido de ida se llevó un buen empate, con un hombre menos, motivo por el que el DT tuvo que recurrir a un ordenamiento táctico.

"Les había dicho a los chicos que ellos habían venido agazapados y se fueron confiados para el partido de vuelta y les hice entender que íbamos heridos. Planificamos presionar a Nicolás Juárez y Fernández para que a Hugo De Marco le llegue la pelota por arriba y así no iban a poder generar peligro y por suerte salió todo lo trabajado".

Ledesma, por su parte aseguró que nunca tuvo dudas en que el grupo podría lograr el objetivo. "Nunca tuve dudas en que se podía lograr el objetivo. Este es un grupo consolidado, formado por grandes futbolistas y buenas personas que supo sobreponerse a grandes rivales, pero sin duda demostramos que fuimos los mejores".

Por último todos coincidieron que el partido que ganaron por penales ante Villa Cubas, en Catamarca fue la bisagra para reafirmar su condición de candidato, aunque Rojas bromeando recordó que ese fue el único partido que el Albo cayó derrotado, pero que fue en su ausencia .

"Yo soy el único que logró invicto el ascenso", bromeó el hábil mediocampista de creación.