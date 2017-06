"Se nos viene, se nos viene", gritó una docente antes del choque mortal

Fotos TRAGEDIA. El grave accidente se registró el sábado cerca de las 8, sobre la ruta 34 a la altura de Colonia Jaime.

06/06/2017 -

Las imágenes del fatal impacto aparecen una y otra vez en la cabeza de Mónica Castillo, una de las docentes que sobrevivió al trágico accidente de la ruta 34, donde el pasado sábado falleció su novio, Ramón Salvatierra y sus colegas Claudia Gómez y Rina Cuellar.

Según revelaron allegados a Castillo, la docente aún se encuentra en estado de shock por la trágica situación que le tocó vivir cuando venían desde Añatuya a la ciudad capital para participar de un curso y fueron embestidos por un automóvil que se cruzó de carril.

"Se nos viene, se nos viene" fue lo único que atinó a gritarle la docente a su novio, quien iba al mando del automóvil Chevrolet en el que se conducían. Según expresó la maestra a su entorno más íntimo, "sólo me tapé la cara y me desperté cuando varias personas me sacaban del auto".

La docente, quien tiene el rostro completamente desfigurado por las graves heridas que sufrió, se presentó ayer en la fiscalía para retirar su documentación personal. Hoy deberá presentarse nuevamente para dar su declaración testimonial.

La educadora pidió no volver a su lugar de origen ya que no quiere ser trasladada por el pánico que le genera escuchar el ruido de autos. "Tengo miedo a las bocinas y los ruidos", expresó la víctima tras sufrir una crisis al ser trasladada al Centro Judicial de La Banda.

Además se supo que en la jornada de hoy, el fiscal que entiende ahora en la causa, Dr. Hugo Herrera, tomará declaración testimonial a García, el acompañante de Hugo Alejandro Durán, quien iba al mando del Peugeot 208.

Mientras tanto la fiscalía espera el resultado de los análisis de sangre que se le practicaron al chofer del Peugeot, quien según la médica de Sanidad tenía aliento etílico. Según se supo el informe del mismo definirá el futuro del acusado, quien aún se encuentra detenido a disposición de la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini.

Además aguardan los resultados de las autopsias practicadas a los cadáveres de las víctimas.