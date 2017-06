Fotos Una extraña sombra apareció en el filme de Alé

Una situación extraña -y un tanto tenebrosa- ocurrió durante la grabación de una escena de la película “Días Contados”, dirigida por Mariano Cirigliano, en la que actúa Matías Alé. Al verla en cámara lenta se puede observar una sombra y los testigos del hecho la relacionan con una presencia paranormal.

La escena se grabó en una casa antigua de la Ciudad de Buenos Aires. Matías Alé y la actriz Carolina Rotolo ingresaron al lugar y una luz despertó el enojo del director, pensando que alguien detrás de cámara había tomado una fotografía con flash en medio del rodaje. Ante la negativa de todos los que se encontraban en el lugar decidieron ver la toma en cámara lenta y se encontraron con algo totalmente inesperado.

La luz proyectó las sombras de una cabeza y una mano en la pared. “Todos los miembros del equipo presentes en ese momento vimos el video y no le encontramos una explicación racional. Lo que sucedió no tiene lógica”, comentó Cirigliano junto al video en Youtube.

Sobre lo ocurrido, el director contó: “Una vez que se propone la puesta de cámara digo ‘acción’ para arrancar la toma. La chica me pasa por el costado, como estaba previsto, abre la puerta y tiene un diálogo de menos de dos segundos. Cuando se me vienen encima para cruzar la cámara veo como una luz celeste que me encegueció. Me enojé, dije ‘¿me están cargando?’ porque pensé que alguien sacó una foto con flash. Pero nadie estaba con una cámara ni un teléfono, estaban todos en sus posiciones, nadie entendía nada”, recordó.

“Cuando revisamos el video en cámara lenta con Matías al lado se distingue esa mano gigante y una cabeza. Son testigos el director de fotografía, el asistente de dirección, el microfonista, los actores, tres personas que estaban en otra habitación que no son testigos oculares y yo”, dijo el director a JB Press.

Pero eso no es todo. Durante la filmación, uno de los presentes le tomó una fotografía a Matías Alé y se ve una pequeña y misteriosa luz blanca, sembrando las dudas sobre si la actividad paranormal está directamente vinculada al actor.

A fines del año pasado, Sabrina Ravelli, ex mujer de Matías Alé, contó que durmió con un espíritu. “Que no se me enamore porque me muero de miedo”, confesó a Teleshow en aquella oportunidad.

Días Contados es un thriller que se terminará de filmar este mes y se calcula que su estreno será en octubre. El elenco está integrado por Matías Alé, María Eugenia Ritó, Toti Ciliberto, Beto César, Sabrina Ravelli, Fabián Gianola, Georgina Barbarossa, Carolina Papaleo y Nancy Anka, entre otros actores.