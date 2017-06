Fotos Eva De Dominici no se muestra nada frágil

Hoy 08:12 -

Un niño murió brutalmente al intentar cruzar las vías del ferrocarril. Tres más habían perdido la vida antes mientras Alfredo Carranza conducía la locomotora. El maquinista no pudo más con la culpa.

“La fragilidad de los cuerpos”, la nueva miniserie argentina de TNT, que se estrenará el jueves 8, a las 22 por Canal 13, está llena de tragos amargos, pero, sobre todo, de intrigas y conspiraciones que hacen que el de Carranza no sea un suicidio más.

A lo largo de sus ocho episodios, se conocerá al elenco conformado por Eva De Dominici, Germán Palacios, Juan Manuel Gil Navarro, Gustavo Garzón, Enrique Piñeyro, Marcelo Subiotto y Diego Faturos, entre otros.

La historia comienza cuando la noticia del suicidio de un maquinista de tren llega a la Redacción del diario “Nuestro Tiempo” y cae en manos de Verónica Rosenthal (De Dominici), una joven periodista con carácter fuerte y firmeza en sus convicciones.

Comienza entonces una exhaustiva investigación y, lo que al principio parece ser la muerte de alguien que no puede lidiar con su propia conciencia, de a poco se va transformando en algo mucho más oscuro y siniestro, que trasciende la historia de un simple maquinista abrumado por la culpa.

Verónica, cada vez más comprometida con el caso, conocerá a Lucio Valrossa (Palacios), otro maquinista que la ayudará a revelar algunos de los misterios y con el que además mantendrá una relación clandestina, marcada por un sexo sin inhibiciones ni tabúes.

De esta manera, Verónica y su amante transitarán un peligroso camino en busca de la verdad, poniendo en riesgo sus vidas frente a un sistema tan poderoso y corrupto como siniestro y morboso.

La miniserie protagonizada por Eva De Dominici y Germán Palacios llegará tanto a la televisión de aire como a la televisión paga, a través de TNT, el jueves 8 de junio a las 22, y al finalizar el primer episodio estará disponible la temporada completa en Cablevisión Flow y en el canal 1 del servicio HD.

“La fragilidad de los cuerpos”, es una adaptación de la novela honónima escrita por Sergio Olguín, y cuenta con la dirección de Miguel Cohan y los libros de Marcos Osorio Vidal.

Protagónico

Después de su exitosa participación, en la telenovela “Los ricos no piden permiso”, Eva De Dominici encara su primer papel protagónico en televisión. “Se respeta mucho la novela. El pilar son los chicos, la gravedad de jugar con chicos marginados. Eso es lo que Verónica investiga”, dijo De Dominici en un encuentro con periodistas.

Con respecto de la presión que puede sentir por trabajar para grandes emporios, como El Trece y TNT, la actriz de 22 años sostuvo: “Esta es una serie que terminamos de grabar hace bastante. Tengo expectativa y ansiedad, pero el rating y cómo se recibe no está en mis manos, así que no estoy pendiente por eso. No es mi trabajo hacerlo”.

Por su parte, Germán Palacios, reconoció que el de Lucio “es un papel alejado” a todo lo hecho con anterioridad, y que, en su vasta experiencia, se trata de “un mundo desconocido y fascinante, lo cual fue un desafío”.

“Encontré mucha literatura y un maquinista, el Laucha Gómez, del Mitre, que me recibió y con el que pude hacer mucho intercambio. Me llevó a su máquina y a su mundo. Además de conocer la parte ordinaria, me interesaba hacer hincapié por el estrés post traumático y puse el acento ahí”, agregó el experimentado actor.

Otro punto que destacaron ambos actores fue la elección de los chicos que interpretarán a niños marginados que forman parte de la trama de corrupción que captará la atención de Verónica (De Dominici), no sólo por la calidad actoral de lo infantes, sino, también, porque son “el pilar de la historia”, dijo la actriz.