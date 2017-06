La ex del “Polaco” enfrenta a Silvina Luna: “La mamá de Alma voy a ser siempre yo”

Hoy 08:13 -

Los problemas en todos los frentes que Valeria Aquino (29) tiene con “El Polaco” (30) también se extendieron a Silvina Luna (36). Enfrentada en Tribunales con el papá de Alma (3), a quien denunció por presunta violencia de género en momentos en que ellos eran pareja, además de reclamarle seis meses de cuota alimentarias impagas, Aquino aprovechó una nota con “Los Ángeles de la Mañana” para despacharse contra la actual novia de su ex.

El punto más conflictivo es nada menos que la nena, a quien no permite que la muestren en ShowMatch. “Después de todo lo que pasó, uno necesita cuidar más a la gorda”, dijo. Entonces, cuando la cronista le recordó que Silvina había manifestado que el hecho de no poder contar con la presencia de la pequeña en la pista de baile era uno de los motivos de preocupación para el artista, Aquino sentenció: “En la previa deberían hablar de ellos, no estar con mi hija”.

Y expresó qué es lo que más le fastidia de Silvina Luna: “Me molesta que la gente de golpe quiera hacerse la madre de mi hija. Mamá tiene una sola y voy a ser siempre yo”, señaló y agregó: “Alma le vio mil novias al padre desde que nos separamos; a la que prefiere y de la que siempre se acuerda es de Barby Silenzi. Cuando estamos en casa, Alma me dice que extraña a Barby. Entonces, yo le digo a ella que cuando vaya al Bailando con el padre es probable que se cruce a Barby. Ella es la única mujer que me nombra mi hija”.