El futbolista Cheick Tioté murió durante una práctica

Durante la práctica del Beijing Enterprises todos se quedaron paralizados cuando se descompuso Cheick Tioté. Nadie sabía muy bien qué sucedía con el jugador marfileño de 31 años. Inmediatamente fue trasladado al hospital y allí se confirmó que el futbolista había fallecido producto de un paro cardíaco.

"Puedo confirmar que mi cliente Cheick Tioté falleció tristemente hoy después de colapsar en el entrenamiento con su club Beijing Enterprises. No podemos decir más en este momento y pedimos que se respete la privacidad de su familia en este momento difícil. Pedimos todas sus oraciones", dijo el representante del futbolista, Emanuele Palladino, en el periódico The Guardian.

Tioté comenzó su carrera futbolística en Costa de Marfil y luego continuó su carrera en el club belga Anderlecht. Al tiempo fue transferido a FC Twente y después a cambio de 3.500.000 de libras esterlinas desembarcó en Newcastle United, donde jugó casi 150 partidos. Con la camiseta del seleccionado de Costa de Marfil, Tioté disputó 52 partidos y fue campeón de la Copa África en 2015.

En el equipo de la Premier League fue compañero de los argentinos Fabricio Coloccini y Jonás Gutiérrez, que en su cuenta de Twitter se expresó muy conmovido por el fallecimiento de Tioté.

Muy triste escuchar del fallecimiento de tiote. Descansa en paz amigo. Very sad to hear about the pass away of tiote. Rip my friend. #nufc