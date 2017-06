Insólito: Un perro puso en marcha un tractor y mató a su dueño

Hoy 16:58 -

Un granjero británico millonario, Derek Mead, fue muerto a los 70 años por un ataque cardíaco luego de que un tractor lo aplastará que podría haber sido puesto en marcha por su perro, informa "The Telegraph".

El can habría activado por accidente la palanca de cambios del vehículo, poniendo en marcha el vehículo, atropellando a su dueño.

Tragic news. Derek Mead was killed last night. Greatest farming hero of his time. pic.twitter.com/Ekvpu1e6NV