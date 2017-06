Fotos Echaron a Ottavis del Bailando antes del debut.

En Éste es el show anunciaron que el diputado José Ottavis no será de la partida del Bailando 2017 y no por su voluntad sino por decisión de la producción.

Después de reiterados faltazos a los ensayos, la cúpula de la producción optó por desvincularlo del show.

Todo empezó con quejas de su productor, que avisó a sus jefes que Ottavis no estaba yendo a los ensayos. En muchas oportunidades el diputado plantó a su equipo y no atendió el teléfono.

Finalmente, la decisión fue drástica. Hasta ahora nunca había pasado algo así en el certamen.

Según contaron en Éste es el show, Ottavis habría plantado cuatro ensayos seguidos, y uno hasta estaba pautado en su propia casa.

Su bailarina era Barby Silenzi, que el año pasado fue pareja del Polaco. Recordemos que esta temporada, el cantante pidió no estar con ella para no causar celos de su pareja, Silvina Luna. Barby entonces terminó con Ottavis. Por ahora no se sabe qué pasará con ella.