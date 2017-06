Su dueño murió hace un mes y él lo espera en la sala velatoria

Fotos "Firulais" no quiere moverse de su lugar.

Hoy 18:16 -

La ciudad mendocina de Maipú se encuentra conmocionada por la historia de "Firulais", un perro que llora a su amo, fallecido hace un mes, en la vereda de la sala velatoria. El animal se niega a retirarse del lugar.

Los vecinos le hicieron una cucha para que no sufra tanto con las bajas temperaturas de la zona; uno de ellos incluso trató de adoptarlo pero fue inútil: el perro no se deja atrapar y no quiere moverse del lugar.

“Como cualquier personas que le gustan los animales su historia te parte el alma, tengo imágenes de verlo todos los días llorando en la sala velatoria y de ahí comenzamos la campaña para encontrarle un hogar”, aseguró una vecina.