Fotos Postergaron el partido de Mitre ante Racing por Copa Argentina.

Hoy 19:45 -

"Me parece que estamos en lo justo, no tenemos ventaja deportiva, es cumplir el reglamento", argumentó el titular de la Academia, Victor Blanco, al salir de la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA.

La convocatoria de Marcos Acuña para los amistosos ante Brasil y Singapur, aparece como una de las razones principales de la postergación: "Racing no es el club que está en mezquindad, porque jugamos con Belgrano en una fecha FIFA y no jugó Acuña, que estaba con la selección", argumentó Blanco.

"Estuve recién con el presidente de Mitre y no están molestos. Tenemos que ver la fecha", comentó.

Por otra parte, se refirió a la actuación de Racing en la igualdad 1-1 del lunes último ante Aldosivi como local: "No tuvimos un buen segundo tiempo. No me gustó a mí, ni al hincha. Teníamos la esperanza de estar prendidos cerca de los cinco primeros".

Sobre el descontento de la parcialidad, demostrado con silbidos a los jugadores luego del partido ante los marplatenses, consideró que "no le hace bien al club" y que "lo mejor es apoyar más en este momento".