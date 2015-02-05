CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Junio 2017
A LAS 19.00 CASO CERRADO
Por El Liberal
Hoy 20:35 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
01.00 NOTICAMPI
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EL ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
22.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JUAN Y YASTAY
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.53 VIAJE INSÓLITO
10.19 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
11.49 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS
13.37 ANALÍZATE
15.31 EL QUINTO ELEMENTO
18.01 SEÑALES
20.02 GATÚBELA
22.00 EL SOBREVIVIENTE
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 EL JINETE PÁLIDO
10.11 EL FRANCOTIRADOR
13.11 ALF (TEMPORADA 3)
14.01 CUESTIÓN DE HONOR
16.35 AVIÓN PRESIDENCIAL
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
23.16 LA PANTERA ROSA
23.46 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
TNT
06.17 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2
07.43 EL PLAN B
09.42 TROYA
12.57 CON AIR
15.18 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
18.21 PUNTOS DE VISTA
19.59 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
00.08 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PASAJES SENTIDOS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, ATERRORIZADOS
11.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL
12.00 HOUSE M.D., EL TIRANO
12.50 CHICAGO P.D., FAVOR, AFECTO, MALICIA O MALA VOLUNTAD
13.45 JUNIOR
16.00 HOUSE M.D., KARMA INSTANTE
17.00 HOUSE M.D., CORAZÓN VALIENTE
18.00 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CÓMO NACE UN VIOLADOR
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EL IMPOSTOR
21.00 CHICAGO FIRE, MI MILAGRO
22.00 BUENOS VECINOS
23.50 CHICAGO FIRE, MI MILAGRO
24.50 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL
STUDIO UNIVERSAL
09.10 WALTER
11.00 FULLSCREEN
11.30 PUENTES ROTOS
13.45 AÚN NO HAS VISTO NADA
16.10 ¿CONOCES A JOE BLACK?
20.00 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
22.25 LA VIDA DE FLYNN
24.40 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 8, A LAS 22.30, LUCAS CÁCERES, CON FOLCLORE TRADICIONAL Y CONTEMPORÁNEO JUNTO A FEDE ABREGÚ (GUITARRA), JUANCHO CORONEL (PIANO), FRANCO CÓRDOBA (BAJO), LEANDRO IBARRA (PERCUSIÓN LATINA).
+SÁBADO 10, DE 17 A 21, 19ª TARDE DE COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS “PAISAJES DE OTOÑO”, PROPONEN 20 STANDS.
+SÁBADO 10, A LAS 22.30, MARTÍN ÁBALOS Y LA PESADA SANTIAGUEÑA. ACTUARÁN SEBA FOGLIORESI (1ª GUITARRA), GONZALO LARES (GUITARRA) Y SANTIAGO ÁBALOS (BOMBO).
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 8, A LAS 22.30, NO CHE POPROMÁNTICA, BACHATA Y REGGAETON CON DIEGO & DAIANA.
+VIERNES 9, A LAS 00.30, LUCÍA RAMOS, CON FRANCO ALCARAZ, JUAN PABLO PALACIO Y EMILIANO FRÍAS. INVITADOS: MARÍA LLARRULL Y FACUNDO ROBLES, Y BUENA VIBRA.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+VIERNES 16, A LAS 22, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ SU FIESTA CRIOLLA.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
HOY - 18:30 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
HOY -21:30 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)
HOY -18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY - 17:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY - 19:15 (Cast) 22:00
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY - 17:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HOY - 19:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN (+13 años)
HOY - 22:00 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:30 (Cast)
ALIEN COVENAT (2D):
SUSPENSO (+ 6 años)
HOY - 19:30 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
HOY - 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)
18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)