CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Junio 2017

A LAS 19.00 CASO CERRADO

Hoy 20:35 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

01.00 NOTICAMPI

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EL ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

22.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JUAN Y YASTAY

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.53 VIAJE INSÓLITO

10.19 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

11.49 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS

13.37 ANALÍZATE

15.31 EL QUINTO ELEMENTO

18.01 SEÑALES

20.02 GATÚBELA

22.00 EL SOBREVIVIENTE


TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 EL JINETE PÁLIDO

10.11 EL FRANCOTIRADOR

13.11 ALF (TEMPORADA 3)

14.01 CUESTIÓN DE HONOR

16.35 AVIÓN PRESIDENCIAL

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

23.16 LA PANTERA ROSA

23.46 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO


TNT

06.17 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2

07.43 EL PLAN B

09.42 TROYA

12.57 CON AIR

15.18 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

18.21 PUNTOS DE VISTA

19.59 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

00.08 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, PASAJES SENTIDOS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, ATERRORIZADOS

11.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL

12.00 HOUSE M.D., EL TIRANO

12.50 CHICAGO P.D., FAVOR, AFECTO, MALICIA O MALA VOLUNTAD

13.45 JUNIOR

16.00 HOUSE M.D., KARMA INSTANTE

17.00 HOUSE M.D., CORAZÓN VALIENTE

18.00 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CÓMO NACE UN VIOLADOR

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EL IMPOSTOR

21.00 CHICAGO FIRE, MI MILAGRO

22.00 BUENOS VECINOS

23.50 CHICAGO FIRE, MI MILAGRO

24.50 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL


STUDIO UNIVERSAL

09.10 WALTER

11.00 FULLSCREEN

11.30 PUENTES ROTOS

13.45 AÚN NO HAS VISTO NADA

16.10 ¿CONOCES A JOE BLACK?

20.00 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS

22.25 LA VIDA DE FLYNN

24.40 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 8, A LAS 22.30, LUCAS CÁCERES, CON FOLCLORE TRADICIONAL Y CONTEMPORÁNEO JUNTO A FEDE ABREGÚ (GUITARRA), JUANCHO CORONEL (PIANO), FRANCO CÓRDOBA (BAJO), LEANDRO IBARRA (PERCUSIÓN LATINA).

+SÁBADO 10, DE 17 A 21, 19ª TARDE DE COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS “PAISAJES DE OTOÑO”, PROPONEN 20 STANDS.

+SÁBADO 10, A LAS 22.30, MARTÍN ÁBALOS Y LA PESADA SANTIAGUEÑA. ACTUARÁN SEBA FOGLIORESI (1ª GUITARRA), GONZALO LARES (GUITARRA) Y SANTIAGO ÁBALOS (BOMBO).


EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 8, A LAS 22.30, NO CHE POPROMÁNTICA, BACHATA Y REGGAETON CON DIEGO & DAIANA.

+VIERNES 9, A LAS 00.30, LUCÍA RAMOS, CON FRANCO ALCARAZ, JUAN PABLO PALACIO Y EMILIANO FRÍAS. INVITADOS: MARÍA LLARRULL Y FACUNDO ROBLES, Y BUENA VIBRA.


CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+VIERNES 16, A LAS 22, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ SU FIESTA CRIOLLA.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

HOY - 18:30 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

HOY -21:30 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)

HOY -18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY - 17:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY - 19:15 (Cast) 22:00

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY - 17:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HOY - 19:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN (+13 años)

HOY - 22:00 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:30 (Cast)

ALIEN COVENAT (2D):

SUSPENSO (+ 6 años)

HOY - 19:30 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

HOY - 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)


PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)


UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)

18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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