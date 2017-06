La Lifi programó una intensa jornada en todas las categorías

Hoy 21:52 -

El pasado fin de semana, se desarrolló de manera íntegra una nueva jornada del apasionante campeonato de la Lifi (Liga de Interescuelas de Fútbol Infantil). Los chicos fueron protagonistas nuevamente, en una fecha que dejó muchos goles y emociones en todos los cruces de las diferentes categorías.

Estos son los resultados que se registraron oportunamente:

Valoy vs. Tricolor. 2004: 0- 0; 2005: 1-4; 2006: 6-2; 2007: 4-0; 2008: 3-0.

Donis vs. Estrella del Sur: 2004: 5- 0; 2005: 2-1; 2006: 4-1; 2007: 3-0; 2008: 6-0.

Santiago Lawn Tennis Club vs. Sarmiento: 2004: 0- 3; 2005: 0-2; 2006: 1-1; 2007: 1-3; 2008: 2-4.

Comercio vs. Niños Unidos: 2004: 5- 0; 2005: 2-0; 2006: 5-0; 2007: 4-1; 2008: 1-2.

Golcito vs. Galguitos: 2004: 0- 0; 2005: 1-1; 2006: 2-2; 2007: 3-1; 2008: 3-

0.

Estrella Roja vs. Güemes: 2004: 0- 1; 2005: 1-5; 2006: 0-7; 2007: 0-1; 2008: 0-2.

El próximo fin de semana, se disputará la undécima fecha del certamen, con un lindo programa de encuentros en las diferentes categorías.

Éste es el detalle de la fecha que se viene para el domingo:

Niños Unidos vs. Estrella Roja; Güemes vs. Santiago Lawn Tennis Club; Sarmiento vs. Escuela Luis Valoy; Unión Santiago vs. Escuela Jorge Donis; Estrella del Sur vs. Escuela Golcito; Escuela Galguitos vs. Ferroviaritos. Libre estarán los chicos de Comercio.

Preparan el viaje

Los chicos de la escuela del Santiago Lawn Tennis Club, se preparan para ser parte del Torneo “Sueños Celestes”, que se desarrollá en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Dicho certamen se llevará a cabo en el mes de septiembre. Por ello, la subcomisión de fútbol del club está trabajando intensamente para ultimar los detalles del viaje. Las categorías que viajarán serán la 2004, 2007 y 2009.

Se jugará en el autódromo de la ciudad de Rafaela, que es propiedad de Atlético. Se está haciendo un bono contribución para que todos los chicos puedan estar presentes. Será una delegación de aproximadamente 60 personas.