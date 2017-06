25 de Mayo y La Costanera tuvieron un fin de semana a pura acción

Hoy 21:57 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c). Pensando en la preparación para los torneos de las inferiores que organizará en breve la Liga Termense de Fútbol, 25 de Mayo y La Costanera compartieron el fin de semana pasado una jornada futbolística en las categorías sub 13, 15 y 19. La jornada se desarrolló en la cancha del ‘Tripero’ ante una cantidad importante de público y familiares de los jugadores.

En la categoría sub 15, 25 venció por 2 a 0 con goles de Campoya y Facundo Ibáñez; en la sub 13, empataron 0 a 0. Por último en la categoría sub 19 la victoria fue para La Costanera por la mínima diferencia.

El fin de semana venidero jugarán los partidos de vuelta en la cancha del ‘tricolor’.

Categoría 09: Pinto vs. Máster; Niños Unidos vs. Toloza; Atlas vs, Sportivo Santiago; Güemes B vs. Real; Güemes vs. Yanda; Campeones del 28 vs. Ferroviaritos; Pulgas vs. Niños Felices.

Categoría 08: Real vs. Niños Felices y Pinto vs. Pulgas; Donis vs. Güemes; Campeones del 28 vs. Sportivo Santiago y Ferroviaritos vs. Máster.

Categoría 07: Toloza vs. Atlas; Real vs. Villa Delicias; Yanda vs. Las Pulgas.

Categoría 2005: 9, Pulgas vs. Sportivo Santiago; 9, Güemes vs. Candi; 9.30 Campeones del 28 vs. Ejército Argentino; 9.30, Pinto vs. Niños Unidos; 10, Toloza vs. Atlas y Yanda vs. Donis.

De esta manera, el campeonato de la Afis tendrá partidos destacados en sus diferentes categorías, con partidos que se robarán toda la atención de la jornada sabatina.