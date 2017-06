Con dos clásicos se jugará la séptima fecha del Torneo Anual

Hoy 22:02 -

La séptima fecha del Torneo Anual para las divisiones formativas de la Liga Santiagueña tendrá dos clásicos. El Ferro ante Mitre y el “derby” de Beltrán.

El programa completo y los resultados de la sexta jornada, se detalla a continuación:

Zona A, Central Córdoba vs. Mitre Amarillo (en cancha de Potrerito); Sarmiento vs. Instituto Santiago; Yanda vs. Central Argentino (Peñarol); Almirante Brown vs. Clodomira; Villa Unión vs. Banfield. Zona B: Güemes vs. Unión Santiago (Copse); Estudiantes vs. Defensores de Forres; Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán; Mitre Negro vs. Comercio (Banco Provincia); Sportivo Fernández vs. Vélez.

Interzonal :Agua y Energía vs. Independiente de Fernández.

Resultados

Zona A: Sexta División, Clodomira 0, Villa Unión 1; Central Argentino 5, Almirante Brown 1; Instituto Santiago 2, Yanda 1; Mitre (A) 2, Sarmiento 1; Agua y Energía 1, Central Córdoba 3. Séptima: Clodomira 0, Villa Unión 1; Central Argentino 2, Almirante Brown 0; Instituto Santiago 3, Yanda 1; Mitre (A) 3, Sarmiento 0; Agua y Energía 0, Central Córdoba 4.

Octava: Clodomira 1, Villa Unión 0; Central Argentino 2, Almirante Brown 1; Instituto Santiago 0, Yanda 1; Mitre (A) 1, Sarmiento 1; Agua y Energía 0, Central Córdoba 0. Novena: Clodomira 0, Villa Unión 4; Central Argentino 1, Almirante Brown 0; Instituto Santiago 1, Yanda 0; Mitre (A) 1, Sarmiento 0; Agua y Energía 0, Central Córdoba 0.

Zona B: Sexta División: Comercio 0, Sportivo Fernández 1; Independiente (B) 1, Mitre Negro 1; Defensores de Forres 0, Unión (B) 3; Unión Santiago 4, Estudiantes 0; Independiente (F) 0, Güemes 1.

Séptima: Comercio 0, Sportivo Fernández 0; Independiente de Beltrán 0, Mitre (N) 0; Defensores de Forres 2, Unión (B) 1; Unión Santiago 3, Estudiantes 0; Independiente (F) 1, Güemes 1.

Octava: Comercio 5, Sportivo Fernández 0; Independiente (B) 2, Mitre N 1; Defensores de Forres 0, Unión (B) 0; Unión Santiago 1, Estudiantes 1; Independiente (F) 2, Güemes 1.

Novena: Comercio 0, Sportivo Fernández 0; Independiente (B) 0, Mitre N 0; Defensores de Forres 1, Unión (B) 4; Unión Santiago 3, Estudiantes ; Independiente (F) 0, Güemes 1.

Interzonal: Sexta División: Banfield 1, Vélez 3; Séptima División: Banfield 0, Vélez 3. Octava División: Banfield 1, Vélez 1.Novena: Banfield 0, Vélez 2.