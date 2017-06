Quimsa ganó con autoridad y lidera en Preinfantiles

Hoy 22:06 -

Quimsa ganó de manera aplastante su compromiso por la decimocuarta fecha y se mantiene como líder en la categoría Preinfantiles en el Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, que hace disputar la Comisión Provincial de Minibásquet.

La Fusión venció en el Ciudad a Atamisqui BBC por 90 a 5 y llegó a los 27 puntos en presentaciones, con sólo una derrota en lo que va del campeonato.

El equipo de Marcelo Zanni volvió motivado, tras el viaje realizado a la ciudad de Venado Tuerto, donde compartieron con los chicos del Club Atenas y tuvieron la chance de medir fuerzas en varios encuentros.

Por su parte, Independiente BBC también hizo pesar la localía y derrotó en el Parnás a Villa Mercedes por 52 a 34. El equipo de “Pigu” De la Iglesia se mantiene como único escolta y se ilusiona con acceder a las instancias decisivas del certamen.

En tercera posición quedó Normal Banda, último bicampeón, tras su victoria sobre Jorge Newbery por 38 a 17.

Cuarto quedó Olímpico, que ganó el clásico bandeño sobre Tiro Federal por 54 a 21, en el Vicente Rosales. El Negro se mantiene invicto en once presentaciones.

La fecha se completó con los siguientes resultados: Belgrano 52, Lawn Tennis 19; Contadores BBC 22, Sportivo Colón 46; Red Star 47, Nicolás Avellaneda 41 y Huracán 26, Juventud 61.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Quimsa 27 puntos; Independiente BBC 26; Normal Banda 23; Olímpico, Juventud y Nicolás Avellaneda 22; Sportivo Colón 20; Red Star 19; Huracán 18; Contadores BBC 16; Belgrano, Tiro Federal, Villa Mercedes y Lawn Tennis 15; Atamisqui BBC 13; Jorge Newbery 12.

La comisión informó que se encuentra abierta la secretaría para realizar los carnés correspondientes de lunes a viernes, en el horario de 9.30 a 12.30 y de 19.30 a 22. El jugador que no tenga su carné no podrá jugar ni con su DNI.

Próxima fecha

Este fin de semana se jugará la decimoquinta fecha con la siguiente programación: Villa Mercedes vs. Huracán, Juventud vs. Red Star, Nicolás Avellaneda vs. Olímpico, Tiro Federal vs. Contadores, Sportivo Colón vs. Normal Banda, Jorge Newbery vs. Belgrano, Quimsa vs. Lawn Tennis y Atamisqui vs. Independiente.

La programación, con días y horarios, se definirá hasta el jueves y se comunicará a los clubes.