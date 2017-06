El Torneo Nacional de Grado 3 fue un éxito

Hoy 22:10 -

Con total éxito se desarrolló el pasado fin de semana en las canchas de polvo de ladrillo del Santiago Lawn Tennis Club, la disputa del Tercer Torneo Nacional de Tenis de Menores en Varones en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 años, en donde esrtuvieron presentes en la “Madre de Ciudades” los mejores jugadores de la Argentina.

Entre los principales jugadores nacionales, visitaron las canchas del Lawn Tennis los flamantes campeones Sudamericanos de las categorías Sub 12, 14 y 16, quienes representan al país en los diferentes certámenes internacionales.

La cita deportiva se desarrolló con un alto nivel de partidos en el parque Aguirre, los cuales contaron con la presencia de un nutrido público que se llegó a presenciar este gran espectáculo que brindaron las futuras estrellas nacionales e internacionales. Sin dudas, estuvieron en escena en el parque Aguirre la novel armada argentina.

Cabe recordar que en su momento también estuvieron jugando en Santiago, sus nacionales nada menos que Mayer, Velloti, Argüello, Trungellitti, el “Peque” Schwartzman y Zeballos, entre otros.

Fue una gran fiesta del deporte blanco en nuestra provincia, según lo destacó el director del torneo, el profesor Álvaro Caldera. Precisamente Caldera ponderó el trabajo realizado por el Santiago Lawn Tenis Club en todo sentido.

Los visitantes se fueron admirados por la calidad de las instalaciones del club. El torneo fue fiscalizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), con la presencia del árbitro internacional Fabián Rodríguez.

Resultados

En singles en Sub 12; 1) Gonzalo Zeitune (Tuc.); 2) Juan Estévez (Bs. As). En Sub 14: 1) Lautaro Midon (Corrientes); 2) Manuel Etcheverry (Córdoba).

En Sub 16: 1) Julián Cundum (Chaco); 2) Nicolás Sinkim (Salta).

En dobles, en Sub 12: 1) Gonzalo Zeitune/Máximo Zeitune; 2) Ramiro Christensen/ Facundo Grasso.

En Sub 14: Agustín Siufi/Mateo Matulovich; 2) Valentín Velázquez/Pablo Cardozo. En Sub 16: Nicolás Sinkim/Ezequiel Monferrer; 2) Cristian Rodríguez/Juan Tapia.

Es importante destacar el gran nivel que se pudo apreciar en la armada santiagueña tanto en single como en dobles, la cual ya se está preparando para el próximo compromiso que será en una semana en Rosario.

Sin dudas que el tenis provincial sigue avanzando de a poco. Muchos chicos de Santiago y de diferentes escuelas tuvieron la oportunidad de medirse con los mejores jugadores de país en las canchas del Santiago Lawn Tennis Club.

Las delegaciones visitantes se fueron muy conformes con el trato recibido por la organización en el club, y se comprometieron a regresar a disputar otro certamen nacional.