Las Termas brilló en el Regional jugado en Frías

Hoy 22:13 -

LAS TERMAS (C). El fin de semana pasado, los niños que integran la Escuela Municipal de Tenis participaron con un marcado éxito de un Torneo Regional en Frías. La delegación estuvo integrada por 24 participantes, quienes alcanzaron varios podios.

Entre los logros que obtuvieron se puede destacar que en la categoría Sub 10 en donde se quedaron con el primer puesto, Maximiliano Díaz y el segundo lugar fue para Pablo Ávila. En la Sub 12 femenino, Maia Álvarez obtuvo el primer lugar, y Luisina Sotelo logró el 3º puesto. Por el Sub 12 masculino, Lionel Juárez logró un brillante 2º lugar, y Tomás Rodríguez Cano se quedó con el tercer escalón del podio. En Sub 14 femenino, Aldana Llanos Brandán logró el 3º puesto y en Libres masculino, Josías Zelaya se ubicó segundo.



Los chicos disfrutaron de una excelente jornada y estuvieron acompañados por los profesores, Carlos Bernardo Carrizo y Orlando Albarracín, más los padres de los deportistas. El viaje pudo concretarse gracias a la colaboración de la Municipalidad de Las Termas con el micro para la delegación. Tuvieron su bautismo en la categoría Minitenis y Tenis Tres Cuarto los jugadores Jorgelina y David Leal, Ariana López Errasti, Álvaro Paz, Naiara Jalil, Danna Salvatierra, Luján Burgos. Del torneo participaron el Lawn Tenis, UPCN, Recreo de Catamarca y Frías.