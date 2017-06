Fotos Abogados querellantes salieron al cruce de los dichos de Vaca Japaze

07/06/2017 -

Los abogados que representan al Colegio de Escribanos, institución que se presentó como querellante en la investigación por la presunta defraudación en la oficina receptora que funcionaba en su sede, aseguran que Luis Vaca Japaze, único detenido e imputado en el proceso, miente al señalar que era un empleado administrativo y aseguran que en realidad era el gerente.

Para probar sus dichos, presentaron los últimos recibos de sueldo del sospechoso, en el cual se puede advertir que percibe haberes por más de $30 mil y que tiene un cargo de supervisión de categoría primera. Los Dres. Hugo Frola y Francisco Palau, manifestaron a EL LIBERAL: "Conforme a la documentación que mañana (por hoy) estaremos incorporando a la investigación, y ya que existiría un secreto de sumario, aunque no nos llegó ninguna notificación y nos guiamos por lo que publica EL LIBERAL; el primer punto, es hacer caer la credibilidad del señor Vaca Japaze, único imputado y detenido en la causa, ya que él dijo que no es gerente pero en su recibo señala que su cargo es de ‘supervisión categoría primera’ y para el mes de junio tiene para cobrar más de $39.200 y de bolsillo más de 31 mil pesos libre de deducciones. Creemos que no es un sueldo de empleado raso como él dice".

"Él manejaba la totalidad de los fondos del Colegio de Escribanos, por lo que hemos presentado a la Fiscalía que las autoridades que se ponían a disposición, cuál era el manejo del circuito administrativo, quiénes eran las personas encargadas de receptar el dinero de la oficina, a quién se lo entregaban y cuál era la manera de depositar esos fondos", agregaron los letrados.

"Rentas hizo los controles correspondientes y surgieron algunas boletas que dieron lugar a esta investigación", afirmaron. "Vaca Japaze reconoció de manera abierta su responsabilidad y ahora parece que quiere endilgar de una manera velada la responsabilidad en terceros", remarcaron.

"En ningún momento él estuvo avalado para llevar adelante todas estas tropelías; esto es un abuso de confianza y una administración infiel por parte de él (por Vaca Japaze)", arremetió Frola. "Hay un periodo que se está auditando, que son estos últimos seis meses, entonces no tiene nada que ver lo que él dice del año 2013 o 2014. Hay un organismo de contralor, el cual lo debió detectar en el momento del balance o al cierre del ejercicio contable y no cuatro años después, como lo deslizó sobre supuestos faltantes desde el 2013". "De la manera que surge esta investigación, es cuando se advierte por parte del personal del Colegio Notarial de estos faltantes tras una entrevista con el director de Rentas y se le avisa a las autoridades de la institución", precisaron. "Ahí surge otro interrogante, quién presentaba las boletas para hacerlas pasar como si fueran de otro mes… Vaca Japaze, él fue el que presentó fotocopias de meses anteriores para hacerlas pasar por otro mes", enfatizaron los abogados.

"El colegio es damnificado, por el convenio que tiene firmado con Rentas que es responsable solidariamente. El hecho afecta a dos patrimonios, a la Administración Pública y al Colegio de Escribanos". Por último, los letrados señalaron: "No puede ser que esta persona (por Vaca Japaze) que abusó de la confianza, que está mintiendo porque dice que era sólo un empleado pero cobraba casi $40 mil, ahora esté mancillando y poniendo en duda la honorabilidad de personas y reconocidos profesionales".