"La situación coloca al Colegio en un estado de quebranto"

07/06/2017 -

El presidente del Colegio Notarial electo en comicios celebrados a mediados de mayo, el escribano Gustavo Darchuk, quien asumirá el próximo lunes al frente de la institución, se refirió a la difícil situación que atraviesa el cuerpo de los notarios.

En diálogo con EL LIBERAL Darchuk lamentó una transición turbulenta, manifestó la preocupación por el patrimonio de la institución y aseguró que trabajarán para reconstruir la imagen del Colegio ante la sociedad.

Es sabido que el Colegio Notarial está bajo la lupa de la Justicia por una presunta defraudación millonaria perpetrada desde la oficina receptora que funcionaba en su sede de la ciudad Capital.

Al respecto, Darchuk comenzó diciendo: "No estamos en un proceso de transición como nosotros hubiéramos querido. Nosotros estamos asumiendo prácticamente para hacer todas las auditorías; la situación de la oficina receptora era desconocida por el notariado antes de la elección, no teníamos ni la sospecha de que pudiera estar pasando eso", sostuvo. "Estamos preparando nuevos sistemas de control para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas en el Colegio de Escribanos. Es una situación en la que creo que hubo un exceso de confianza de las autoridades salientes", deslizó. "La transición no está siendo tan feliz como pensábamos, el Colegio está en una situación de evaluación por parte de la Justicia, nosotros lo que vamos a hacer es facilitar todo lo que la fiscal o el juez nos soliciten, con el desconocimiento del tema, porque lamentablemente estamos ajenos a esto y no sabemos cómo era el funcionamiento anterior", remarcó. "La situación coloca al Colegio en un estado de quebranto, nos preocupa que esté comprometido el patrimonio", afirmó.

Consultado sobre las manifestaciones que habría hecho Luis Vaca Japaze en su indagatoria, en la que deslizó una serie de gastos en la institución, Darchuk se mostró prudente y sólo expresó: "Si eso sería así, de no poder cumplir con los gastos de funcionamiento de la institución, sería mucho más grave. En definitiva, lo que queremos hacer es reconstruir la imagen del Colegio ante la sociedad, que nos tengan confianza de que somos capaces de revertir esta situación y a comprometernos que no va a volver a suceder", concluyó.