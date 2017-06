Fotos Personalidades e instituciones saludaron a EL LIBERAL por el Día del Periodista

07/06/2017 -

DRA. CLAUDIA DE ZAMORA,

Gobernadora de la provincia





"Rescato de forma permanente la labor de los periodistas"





"En esta fecha tan especial, les hago llegar mis saludos y felicitaciones a todos los periodistas del Diario EL LIBERAL. Rescato de forma permanente la labor de los periodistas de mi provincia y de todo el país, porque día a día, con su trabajo y vocación de servicio, nos transmiten la más variada información de la realidad en que está inmersa la sociedad. Feliz día del Periodista".





-------------------------------------------------------------------------------------

DR. GERARDO ZAMORA,

Senador nacional





"Mi más sincero reconocimiento a los periodistas de EL LIBERAL"





"En este día tan especial, vaya mi más sincero reconocimiento y el saludo especial a todos los periodistas del Diario EL LIBERAL. Mis felicitaciones por el trabajo que cotidianamente realizan para que la ciudadanía esté permanentemente informada y siempre manteniendo el contacto diario con toda la provincia. Feliz Día del Periodista".





---------------------------------------------------------------------------------------





CR. ATILIO CHARA,

Ministro de Economía de la provincia





"EL LIBERAL es una institución del periodismo santiagueño"





En esta jornada tan especial en la que se celebra el Día del Periodista, quiero hacer llegar mi afectuoso saludo a directivos, periodistas, fotógrafos, diseñadores y a todo el equipo de producción de este medio. EL LIBERAL es una institución dentro del periodismo santiagueño. Lo leemos todas las mañanas y es un medio que está bien metido dentro del ser santiagueño. Los insto a seguir por este camino en defensa de la verdad y la objetividad que siempre los ha caracterizado. ¡¡¡Feliz día!!!l





--------------------------------------------------------------------------------------

Elías Miguel Suárez,

Jefe de Gabinete





“Les hago llegar mis sinceras felicitaciones”





“Saludo con mi más atenta y distinguida consideración a todos los periodistas del Diario EL LIBERAL y les hago llegar mis sinceras felicitaciones con motivo de celebrarse el Día del Periodista.

Quiero reiterar el más profundo reconocimiento a la diaria labor que desarrollan para mantener informada a toda la comunidad y agradecer la permanente predisposición para la difusión de nuestras actividades”.





-------------------------------------------------------------------------------------





DR. ÁNGEL HUGO NICCOLAI,

Ministro de Desarrollo Social





“Agradezco su compromiso diario de informar a los santiagueños”





“Quiero saludar a propietarios, directivos y plantel de periodistas de tan prestigioso diario santiagueño. Fundamentalmente quiero agradecer su gentileza y compromiso diario de informar a los santiagueños.

Aprovecho también este día para resaltar la imagen de Mariano Moreno, parámetro ineludible de todos los demócratas argentinos, que de él hemos emanado los valores de independencia, libertad e igualdad ante la ley, que con tanto énfasis supo defender toda su vida.

En tiempos de tanta discusión sobre el rol de la prensa en la sociedad, los invito a continuar enriqueciendo este debate en el marco de la libertad de prensa y el respeto a la Constitución Nacional”.





----------------------------------------------------------------------------------------





CARLOS MAC ALLISTER,

Secretario de Deportes de la Nación





“Una oportunidad para reconocer la tarea que llevan adelante”





“En este Día del Periodista quiero saludar especialmente al Director Editorial, Lic. Gustavo Ick, y a todos los integrantes de la Redacción del diario EL LIBERAL de Santiago del Estero. Considero que es una excelente oportunidad para reconocer la tarea tan importante que llevan adelante todos los días”.





-------------------------------------------------------------------------------------





DR. LUIS ALBERTO DE LA RÚA,

Fiscal General titular del Ministerio Público Fiscal





“Agradezco la valiosa colaboración en la misión de comunicar”





“Señor director editorial del Diario EL LIBERAL, Lic. Gustavo Ick, tengo el agrado de saludar a usted y por su intermedio a todos los miembros de la Redacción del medio que preside al conmemorarse hoy el Día del Periodista. Los aliento a continuar trabajando con vocación de servicio y agradezco la valiosa colaboración prestada en la misión de comunicar el accionar de la Justicia y particularmente del Ministerio Público Fiscal”.





-----------------------------------------------------------------------------------





CARLOS N. ARGAÑARAZ

Subsecretario de Prensa y Difusión





“Mi reconocimiento por la invalorable tarea diaria que cumplen”





“Queridos colegas, con algunos, muchos años compartidos, con otros menos, pero siempre unidos por la misma pasión: la de informar y poner nuestra vocación al servicio de las diferentes actividades periodísticas en que cada uno nos desempeñamos.





-------------------------------------------------------------------------------------





SUP. TRIBUNAL DE JUSTICIA

“Su tarea cobra indiscutido protagonismo”





“El Superior Tribunal de Justicia saluda en el Día del Periodista, a quienes ejercen esta profesión trascendente para el desarrollo de una sociedad democrática. Por ello, es importante destacar la labor de quienes realizan la cobertura de la actividad del Poder Judicial de Santiago del Estero, porque se establece un vínculo desde la función jurisdiccional y administrativa ejercida en cada acción que impulsa la Institución, que debe ser visible y transparente para la sociedad, siendo ella la destinataria del servicio de Justicia. En esa tarea cobra indiscutido protagonismo e importancia el trabajo periodístico, que debe ser objetivo y responsable. En tanto, es propicia la oportunidad para agradecer la permanente divulgación de los hechos y acciones de gestión que se enmarcan en el quehacer de la Justicia Provincial”.





-----------------------------------------------------------------------------------





PREFECTO PPAL. EDGARDO MARCELO TOMASINI,

Jefe Prefectura Embalse Río Hondo





“Enaltecen la profesión”





“Jefatura y personal superior y subalterno de esta dependencia, saludan al director del Diario EL LIBERAL Lic. Gustavo Ick, y por su intermedio al personal bajo su dirección, con motivo de conmemorarse el Día del Periodista, haciendo propicia la circunstancia para expresarle sus más fervientes plácemes y deseos de ventura personal a todos los periodistas que cumplen tan noble tarea en busca de la verdad, garantizando el derecho a la información y enalteciendo la profesión informando con responsabilidad, defendiendo la libertad de expresión”.





------------------------------------------------------------------------------------





ENRIQUE URQUIZA,

Director de Tránsito municipal





“Agradezco el profesionalismo”





“En este día tan especial para la familia del Diario EL LIBERAL, quiero hacer llegar mis sinceras felicitaciones al Director Editorial, Lic. Gustavo Ick y a todo el equipo de periodistas. Hago propicia la oportunidad para destacar y agradecer la objetividad y el profesionalismo con el que a diario tratan la información, haciendo honor a la premisa fundamental de su misión de periodistas. Los insto a seguir por ese camino y no perder el entusiasmo por la profesión que han abrazado”.





---------------------------------------------------------------------------------------





MONS. VICENTE BOKALIC,

Obispo de la Diócesis de Santiago del Estero





“Están llamados a ser agentes de esperanza, de paz y de amor”





“En el Día del Periodista quisiera reconocer la labor cotidiana de los trabajadores de prensa que asumen todos los días la tarea de entablar lazos de comunicación en la sociedad.

Sin lugar a dudas el ejercicio de la profesión periodística conlleva una gran responsabilidad ciudadana. Mantener informado al pueblo en la verdad es imprescindible para garantizar la libertad, la justicia y la paz.

Por ello, los invito a que continúen en el camino del compromiso, la independencia y la veracidad.

Además, quisiera recordar y compartir con ustedes las palabras del Papa Francisco en ocasión de la LI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: “Es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las ‘malas noticias’ (guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano). Ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal. Quisiera, por el contrario, que todos tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia sea buena ha de causar un impacto, y donde fácilmente se hace espectáculo del drama del dolor y del misterio del mal, se puede caer en la tentación de adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación.

Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la ‘buena noticia’”.

Queridos periodistas, ustedes están llamados a ser agentes de esperanza, de paz y de amor. Por ello, mi oración en este día se eleva al Señor para pedir por cada uno de ustedes, para que asuman más que nunca el desafío de su vocación: servir con alegría a la Buena Noticia y al bien común.

Que Dios los bendiga, los ilumine y los fortalezca.

Hoy los voy a recordar especialmente en mis oraciones, y a sus familias.

Con mi bendición.





---------------------------------------------------------------------------------------





MONS. JOSÉ MELITÓN CHÁVEZ,

Obispo de la Diócesis de Añatuya





“Que puedan seguir creciendo y disfrutando de su misión”





“A todos los periodistas de EL LIBERAL, les envío una cordial salutación, deseando que éste sea un día de gratitud y de acción de gracias por su trabajo, pidiendo que cada vez sea más reconocido, más cuidado por la sociedad.

Deseo que su misión como periodistas y comunicadores, sea así como nos pide el Papa este año, que seamos verdaderos comunicadores de esperanza; que sin perder la fidelidad a la realidad de los hechos, por más difíciles que sean, también tengamos esa capacidad, ese discernimiento para buscar que los hechos más simples y cotidianos tengan la fuerza de bien y de esperanza que puedan expresar, porque no solamente lo espectacular y súper novedoso es lo que va a hacer crecer a la gente.

Comunicar es poner en contacto a las personas, no distanciarlas, y en estos tiempos necesitamos encontrarnos, reencontrarnos, favorecer el encuentro, el diálogo entre las personas y no la bronca, el desprecio, la falta de respeto.

Confiamos muchísimo en que ustedes comunicadores, períodistas, puedan seguir prestando este servicio, pero siempre alineados con la fuerza del bien. Les quiero desear de corazón no sólo un Día del Periodista bien celebrado, sino también que todo el año puedan disfrutar de su trabajo; que sean reconocidos en todo sentido, pero sobre todo que puedan responder a esa vocación que Dios les ha dado: comunicar, poner en contacto, dar esperanzas, buscar el bien común de nuestra sociedad. Que puedan seguir creciendo y disfrutando de su misión. Les mando mi bendición. Feliz Día”.





-------------------------------------------------------------------------------------

JOSE EMILIO NEDER,

Vicegobernador de la Provincia





“Saludos al Decano de la prensa argentina”





Sr. Director Editorial del Diario El Liberal Lic. Gustavo Ick. Con motivo de conmemorarse hoy 7 de junio el Día del Periodista, quiero saludar cordialmente a todo el personal que compone la redacción de este prestigioso medio como es el diario EL LIBERAL, un decano de la prensa argentina.

La información objetiva junto a la diversidad de opiniones son componentes esenciales en la vida democrática. Hoy en día donde el abordaje de la realidad es prácticamente inmediato gracias a los múltiples soportes comunicacionales,

la palabra impresa mantiene su vigencia y eso se debe también en buena medida a la responsabilidad profesional con que cada cronista desempeña su función, respaldado por la seriedad de la empresa que sostiene la línea editorial.

En ese sentido debo resaltar la labor del personal de EL LIBERAL y de su directorio, que sigue manteniendo inalterable la esencia de esta profesión, complementándola con el análisis reflexivo de la noticia propio de los grandes medios gráficos para que la información llegue de manera completa a los lectores. Felicitaciones y a seguir adelante con la tarea, en el marco de libertad de expresión que siempre debe imperar como norma fundamental de un sistema democrático.





-----------------------------------------------------------------------------------





DR. ANDRÉS BARRIONUEVO

Pte. Col. de Abogados





“Los instamos a continuar en la noble tarea de informar”

“En representación del Colegio de Abogados de Santiago del Estero quiero enviar un saludo a todos los periodistas de EL LIBERAL en su día instándolos asimismo a continuar con esta tan noble tarea de informar y formar a la sociedad. Muchas felicidades”.





----------------------------------------------------------------------------------------





CPN PATRICIA ORELLANA

Pte. Cpcese





“Agradecemos la tarea diaria que realizan”





“En nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, les deseamos un feliz día, agradeciendo por la tarea diaria que realizan y, a la vez, anhelando que continúen con vuestro loable trabajo de informar y comunicar todos los variados aconteceres que son de interés de la comunidad”.





------------------------------------------------------------------------------------





HEIDI RÓTULO DE ARNEDO

Escritora





“El periodista es un ser humano como todos, con la diferencia que tiene la tarea de informar objetivamente a la gente a través de los medios de comunicación… No tiene horarios y está alerta cada momento a lo que ocurre a nivel mundial. Para ejercer su profesión invierte la vida, renuncia a la presencia en muchos acontecimientos familiares ya que está siempre a disposición de la noticia. Es vivir en constante producción, como una vertiente, que emana con claridad, respeto y nobleza, este caudaloso río que es la vida. ¡Feliz día!”.





-----------------------------------------------------------------------------------





ENFERMOS DE ARTRITIS REUMATOIDEA Y FAMILIARES





“Saludamos a este equipo prestigioso de periodistas en este día donde la comunidad, y muy especialmente esta Asociación, resalta los valores de un periodismo veraz, actual, comprometido con sus lectores santiagueños. Gracias por estar todas las mañanas informando y formando en los valores de verdad, justicia y bien común”.





------------------------------------------------------------------------------------





RICARDO MONTI

Pte. Isspse





“Exitos en la noble tarea de informar”





“Desde la Comisión Directiva del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (Isspse) queremos hacerles llegar un cordial saludo a todos los periodistas deseándoles el mayor de los éxitos en la noble tarea que tienen de informar, de acercar la verdad y de ser los mensajeros entre los acontecimientos y nosotros que somos los ciudadanos. Quremos enviar un abrazo fraterno para todos y los mejores deseos a la par de un saludo cordial y el deseo de éxito para el director editorial de EL LIBERAL, Lic. Gustavo Ick, en la dirección de un medio tan importante como EL LIBERAL”.





--------------------------------------------------------------------------------------





ARIEL HERRERO

Pte. Faas





“Un fraternal saludo a todos los periodistas del diario EL LIBERAL”





“En nombre de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (Faas), queremos reconocer el acompañamiento de EL LIBERAL al sector y a su vez, queremos hacerles llegar un fraternal saludo a todos los periodistas de este prestigioso medio por mantenernos informado y por el interés volcado hacia el sector”.





--------------------------------------------------------------------------------------

GEORGINA SOSA

Diputada provincial





“Me es grato expresarles mis saludos a todos los periodistas de este prestigioso medio, que realizan digna tarea con vocación de servicio, destacando la pluralidad de voces y reflejando el sentir y el hacer de los santiagueños”.





-----------------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA





“Queremos expresarles nuestros saludos al director del Diario EL LIBERAL, periodistas, a todo su equipo de redacción y profesionales dedicados a la difusión de información con responsabilidad y profesionalismo, y en particular por la colaboración brindada a través de la cual llegamos a toda la comunidad con nuestra ciencia y saber”.





---------------------------------------------------------------------------------------





MARIA GALGANI

Pte. Cámara de Comercio e Industria





“Queremos saludarlos por la encomiable tarea que llevan adelante”





“En nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, quiero enviarles un gran saludo a quienes día a día nos mantienen informados, reflejando las situaciones que se viven no solo en nuestro sector en particular sino de los aconteceres de toda la sociedad. Queremos saludar a todos los periodistas de EL LIBERAL en este día y, a su vez, al director editorial de EL LIBERAL, el Lic. Gustavo Ick por la encomiable tarea que llevan adelante. Exitos y los instamos a continuar por la misma senda”.





-------------------------------------------------------------------------------------





DR PEDRO LLORVANDI

Pte. Cepase





“Hay que destacar la dignidad de la profesión y el constante apoyo”





“A todos los periodistas de la provincia y en especial a los de EL LIBERAL, quiero desearles como presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero (Cepase) que pasen un hermoso día y enviarles un fraternal abrazo. Quiero destacar la dignidad de su profesión y el constante apoyo para difundir permanentemente la problemática de nuestro sector y de todas las instituciones intermedias”.





-------------------------------------------------------------------------------------





SUBSECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA





“La Subsecretaría de Cultura de la Provincia y las áreas de su dependencia: Dirección General de Cultura, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Administración, Teatro 25 de Mayo y Biblioteca 9 de Julio, quieren hacerles llegar sus saludos cordiales con motivo de conmemorarse su día, augurándoles éxitos en vuestras tareas, que con responsabilidad y tesón desempeñan diariamente y anhelando que ésta sea siempre un sincero mensaje de paz y unión entre los hombres”.





---------------------------------------------------------------------------------------





HUGO ORLANDO INFANTE

Intendente de la Capital





“Valoramos el trabajo periodístico que es el fiel reflejo de una sociedad pujante”





Desde ese momento, la incansable labor de los periodistas y comunicadores sociales, ha sido uno de los aspectos más resaltantes del desarrollo que como país y ciudad hemos tenido. Hemos sido participes de históricos acontecimientos que, gracias al criterio de cada medio, hemos logrado acceder a diversos puntos de vista de la sociedad.

En nuestra Madre de Ciudades, desde lo institucional, valoramos el trabajo periodístico que no es más que, el fiel reflejo de una sociedad pujante, en permanente crecimiento, con sus pros y contras, propios del desarrollo, pero con el objetivo de trabajar por y para el vecino.

Mis mayores saludos y felicitaciones en este día tan particular para el ambiente periodístico, para los empresarios y periodistas profesionales que, como todos los años, seguramente renuevan su compromiso con la verdad y, por sobre todo, con la sociedad, principal destinatario de lo generado en cuanto a información, opinión y entretenimiento.

Reafirmo lo dicho por Gabriel García Márquez sobre la profesión: “Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días”, logremos que ese privilegio sea el motor para continuar trabajando.

A 207 años de la aparición de La Gazeta y 79 años después instituirse el Día del Periodista, en nombre propio, y de todo el Departamento Ejecutivo Municipal: Feliz Día Periodistas Santiagueños.





---------------------------------------------------------------------------------------





BERNARDO STAMATEAS

Escritor y conferencista





“El periodismo nos permite decidir mejor y en libertad”





“Transmitir la información a lo largo de los siglos, es lo que le ha permitido al ser humano crecer y autorealizarse. En el Día del Periodista, mi más sincero abrazo y felicitaciones a todos los que día a día que con profunda vocación de servicio, nos transmiten conocimientos para poder decidir mejor y en libertad. Bendiciones para todos ustedes”.





--------------------------------------------------------------------------------------





DANIEL ARTANA

Economista (FIEL)





“Un gran saludo para todos los periodistas deEL LIBERAL en su día”.





--------------------------------------------------------------------------------------





CRIO. GRAL. JESÚS SÁNCHEZ

Subjefe de Policía de la Provincia de Santiago del Estero





“Les auguro el mayor de los éxitos”





“Lic. Gustavo Ick, deseo expresarle sus saludos y a su vez, hacerlos extensivos a todos los profesionales que desarrollan la noble tarea de informar, entretener y formar opinión, con el fiel compromiso de saber que así se promueve el desarrollo de nuestra sociedad.

Además, los insto a recordar que la labor periodística debe llevarse a cabo con libertad e independencia de los intereses mezquinos. Sea pues esta jornada un motivo más que importante para augurarle el mayor de los éxitos y un futuro prometedor al servicio de la comunicación”.





------------------------------------------------------------------------------------





PABLO BERECIARTÚA

Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación





Transmito mis felicidades a todas aquellas personas que ejercen la labor de periodistas, quienes trabajan en pos de la objetividad y con la seriedad propia de esta profesión. Envío un saludo especial a los profesionales de El Liberal.





-------------------------------------------------------------------------------------





JULIA COMÁN

Concejal





“‘El periodismo es la mejor profesión del mundo’ decía Gabriel García Márquez, y desde el Concejo Deliberante de la Ciudad celebramos el compromiso para con la realidad y para con todos los ámbitos de la vida que generan información es pos un opinión pública”.





------------------------------------------------------------------------------------





ORLANDO FERRERES

Economista





“Muy Buen Día del Periodista para todos los que integran EL LIBERAL. Muchos éxitos en la tarea diaria”.





--------------------------------------------------------------------------------------





CRIO. GRAL RAÚL MONTIEL

Jefe de Policía de la Provincia de Santiago del Estero





“Sea esta una jornada para renovar el compromiso de informar”





“Señor director Editorial, Lic. Gustavo Ick, le hago llegar un sincero y cálido saludo a todos los integrantes de su staff de profesionales, y expresar mi reconocimiento a la ardua tarea que a diario lleva a cabo para reflejar la realidad de todos los santiagueños, haciendo propias las palabras de Mariano Moreno: ‘La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su más incontestable apología…’. Sea pues esta jornada, la ocasión para renovar el compromiso de informar de manera objetiva, con exactitud y certeza, para exaltar el rol que el periodista posee en el consciente colectivo de toda una sociedad”. Felicidades.





--------------------------------------------------------------------------------------





CPN JOSE ARNOLETTO

PTE. Fed. Cs. Económicas





“En el Día del Periodista, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas envía nuestro más caluroso y federal saludo a los profesionales del periodismo que permiten formar e informar a la sociedad en todos los temas de preocupación y de divulgación. Bregando para mantener e incrementar la libertad de prensa en un mundo complejo y desafiante, enviamos nuestro más afectuoso saludo”.





------------------------------------------------------------------------------------





“VITILLO” ÁBALOS

Músico





Un fraternal abrazo al Director Editorial de EL LIBERAL, Lic. Gustavo Ick, y a los amigos que hacen posible que EL LIBERAL siga siendo el diario de los santiagueños, el medio de referencia de mi provincia. EL LIBERAL, a lo largo de su gran trayectoria, es un medio que ha enseñado a leer y escribir a los santiagueños.





-----------------------------------------------------------------------------------

“MUSHA” CARABAJAL

Músico





Un cariño muy grande al licenciado Gustavo Ick y a todo el personal de EL LIBERAL, un diario que refleja lo que vive y sienten los santiagueños. Una felicitación enorme por esa manera tan responsable de transmitir, de comunicar la realidad de mi provincia, el país y el mundo. Gracias por el apoyo que brinda a la cultura y a la familia Carabajal.





--------------------------------------------------------------------------------------

“ALITO” TOLEDO

Músico





EL LIBERAL tiene una identidad que la distingue. Es Santiago del Estero en su totalidad. El diario, como se lo llama comúnmente, es referencia y eso es para enorgullecernos los santiagueños. Un saludo al Lic. Gustavo Ick y felicitaciones en el Día del Periodista. Un abrazo gigante para todos.





--------------------------------------------------------------------------------------





JORGE ROJAS

Músico





Felicitaciones en el Día del Periodista a los amigos de EL LIBERAL. Un gran abrazo y éxitos en esta misión de informar, de comunicar y de estar al servicio de la comunidad.





--------------------------------------------------------------------------------------





HORACIO BANEGAS

Músico





“Es fundamental el rol que tienen los medios de comunicación. Es una función importante el hecho de poder comunicar y de estar cerca de la gente, como lo hace EL LIBERAL. Felicidades en este gran día a todos los periodistas de este importante medio”.





--------------------------------------------------------------------------------------





FRANCO RAMÍREZ

Músico





“EL LIBERAL siempre está atento a todo lo que pasa en la provincia. Es un diario que apoya a la cultura, a sus hacedores, a sus músicos, actores, pintores, escultores y a todos aquellos que, a diario, prestigian al quehacer cultural. Felicitaciones en el Día del Periodista”.





--------------------------------------------------------------------------------------

ROXANA CARABAJAL

Músico





“Felicito a EL LIBERAL por su dedicación en informar siempre con la verdad. Y agradezco por el apoyo que siempre hace al folclore argentino, y particularmente al de mi familia. Felicidades a todos sus periodistas en su día”.