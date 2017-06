Prosigue el Torneo de Ascenso

07/06/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Club Huaico Hondo, Despensa Lauty vs. Huaico Hondo A; en Polideportivo Nº 2, Premium Gym vs. El Faro Repuestos BBC; en Villa Mercedes, Los Colorados vs. Los Gauchos; en Moreno BBC, La Fusión vs. Gimnasia Macroffice; en Patagonia, La Familia vs. ISJG Básquet.

La NBA Santiagueña recordó a los equipos la obligación de presentar el carné y un oficial de mesa. El equipo que no presente oficial de mesa perderá el partido. Los árbitros no deberán manejar cronómetro de partido ni de 24".