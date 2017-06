San Lorenzo también postergó su partido

Fotos DETERMINACIÓN. San Lorenzo tiene varios jugadores afectados a sus respectivas selecciones y no jugará el sábado ante Cipoletti.

07/06/2017 -

El partido de San Lorenzo de Almagro-Cipolletti correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, fue suspendido ayer por pedido de los dos clubes que militan en Primera. La semana última ya había salido en el boletín oficial de la AFA que San Lorenzo se iba a medir con Cipolletti el sábado venidero a las 17.15 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, pero el entrenador uruguayo del Ciclón, Diego Aguirre, pidió postergar ese compromiso, los dirigentes hicieron la gestión y lograron el consentimiento en la AFA.

Al campeonato le quedan las tres últimas fechas de desarrollo y los directores técnicos de los dos clubes grandes prefirieron que los jugadores descansaran aprovechando que habrá Fecha FIFA y evitar así conceder cualquier tipo de ventaja.

Es que San Lorenzo tiene al defensor Paulo Díaz afectado al seleccionado chileno por la Copa Confederaciones, en Rusia.

Sí quedaron muy perjudicados los simpatizantes de Cipolletti, dado que se habían organizado para viajar en el fin de semana Buenos Aires con el propósito de asistir al compromiso ante San Lorenzo.

Por su parte, el mediocampista de San Lorenzo Néstor Ortigoza consideró ‘difícil’ que el club le renueve el contrato, que vence a fines de este mes, y no cerró las puertas a continuar su carrera en otro club de Argentina, aunque descartó a Boca Juniors como opción.

‘Si hasta ahora no me llamaron, veo difícil que me quede’, admitió el volante nacionalizado paraguayo, quien entró en la historia de San Lorenzo al marcar, de penal, el gol que significó la primera consagración del club en la Copa Libertadores de América.

Sobre su relación con el Matías Lammens, precisó: ‘Si no me llego a quedar en San Lorenzo me voy a dar un abrazo con él. Ni yo sé lo que pasa. Con él nunca discutí, es un gran presidente, pero no sé lo que pasa’.

‘Yo soy coherente, no voy a jugar con lo que gané. Tengo que rendir día a día. En San Lorenzo estoy para dar mucho más, físicamente estoy bien, estoy jugando’, argumentó.

En TyC Sports, Ortigoza, sondeado en alguna oportunidad por Colo Colo de Chile, fue consultado también sobre su estudiaría alguna oferta del fútbol doméstico: ‘Después de junio yo tengo que laburar’.

De todas formas, descartó vestir la camiseta de Boca a partir de la próxima temporada, porque ‘sería traicionar al hincha’ de San Lorenzo.

‘Si sigo, buenísimo, si no sigo, le daré un abrazo a los directivos y a mis compañeros. Están en todo su derecho en renovar las cosas’, puntualizó el capitán de los azulgranas.