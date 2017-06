El Jardín de Infantes del Big Ben School visitó a la gobernadora

Fotos AMENO DIÁLOGO. Los infantes le mostraron a la gobernadora las actividades realizadas en el aula.

La gobernadora de la Provincia, Claudia de Zamora, recibió en el salón auditorio de Casa de Gobierno la visita de los niños de la sala de 5 años del Jardín de Infantes del Big Ben School, de la ciudad Capital, que estuvieron acompañados por la directora Gabriela Dangelo y las docentes Solange Olivero, Gabriela Antolín y Ana De Gregorio.

La primera mandataria vivió una jornada muy amena y cálida, por el amor que recibió de los pequeños con quienes dialogó y les fue respondiendo preguntas y ocurrencias.

La directora Gabriela Dangelo, expresó que los alumnos "no veían las horas y los días para venir y tenían una expectativa enorme", dijo, y le comentó a la gobernadora sobre la realización de un proyecto llamado Mayo. "Se trata de un trabajo en el que estamos comparando cómo era en la época y cómo es actualmente. Los chicos hicieron varias preguntas a la gobernadora", agregó la directora.

Gratificación

Los pequeños intercambiaron palabras con la gobernadora, quienes le consultaron sobre su tarea diario. "Me encanta mi trabajo y lo que más me gusta del cargo que ocupo, es que se puede ayudar a muchísimas personas, en muchos aspectos", les señaló la primera mandataria a los niños.

"Tenemos mucha tarea porque la Provincia es muy grande", subrayó luego la titular del Poder Ejecutivo santiagueño.

Beneplácito

A manera de agradecimiento por el recibimiento, la delegación del jardín le obsequió un presente a la gobernadora.

Con la complicidad de los docentes, los niños, le regalaron un cofre con dibujos, mensajes y el deseo de cada uno de los niños que pertenecen a la salita de 5 años del Big Ben School. "Es hermoso y muy cariñoso este regalo", manifestó la gobernadora, al leer cada una de las cartas de los pequeños. "Muchas gracias de corazón", añadió.

Al final del encuentro, la gobernadora agradeció la visita del colegio: "Es la primera vez que vienen a visitarme (por el jardín), me sentí muy feliz. Me encanta recibir a demás colegios, me da fuerza para seguir el resto del día", remarcó tras el encuentro en Casa de Gobierno.