"Le llenaban la cabeza a Esteban"

07/06/2017 -

"Nosotros teníamos algunos problemas de pareja, pero Esteban nunca me levantó la mano, sólo que el padre le llenaba la cabeza de cosas y terminábamos discutiendo. Yo inclusive me había ido varias veces por estas razones", dijo Carla y agregó: "Él no me quería, porque yo era ‘la hija del remisero, muerta de hambre, que no era para su hijo’, pero sínicamente nunca me dijo nada de frente cuando iba a su casa".

"Si yo tengo que hablar con Esteban lo hago re bien, nosotros no peleamos ni discutimos, Esteban actuó para que no me agreda su padre. Todo el problema fue con Yaiko".

"Ahumada me va a tener que comprobar qué le robé y porqué me trató de ladrona delante todos en medio de agravios y denigraciones permanente hacia a mí y hacia mi familia".

La denuncia de Oscar Villavicencio fue por lesiones, agresiones y daños en el vehículo en contra de Walter Ahumada y su hijo Esteban. Carla denunció por amenazas y el policía también denunció por lesiones y resistencia a la autoridad