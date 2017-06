"No saben con quién se han metido, los vamos a c... matando a todos"

Fotos BRUTAL INCIDENTE. Vecinos de la zona grabaron con sus teléfonos celulares cuando el jefe de Bomberos atacaba a un agente de la policía en la calle.

07/06/2017 -

Carla Natividad Villavicencio la joven madre de 25 años junto con su madre Mónica y su papá Héctor Oscar viven momentos difíciles. Luego de transformarse en protagonistas involuntarios de un escandaloso suceso en el que terminó detenido y denunciado por lesiones y amenazas el jefe de Bomberos de Frías José Walter "Yaiko" Ahumada y Esteban Ahumada (uno de sus hijos), piden una prohibición de acercamiento por las amenazas de muerte que recibieron por parte de otro de los hijos de Ahumada: "Los vamos a cagar matando, no saben con quién se metieron", les habrían manifestado a otros familiares.

En su casa del barrio Villa Paulina, Carla y sus padres contaron a EL LIBERAL el traumático momento que luego se materializaría en un escándalo: "Todo comenzó con unos mensajes amenazantes exigiéndome que yo no hablara sobre su familia con su ex mujer (abuela de mi hijo)...Fue en un tono amenazante porque no quería que ninguno de sus hijos fueran a verla y yo le llevaba a su nieto (hijo de Esteban). Ante esos mensajes yo le respondí que él no me podría prohibir eso". El lunes, al mediodía, mientras Carla esperaba a su familia que llegara con un vehículo para trasladar sus pertenencias de la casa del acusado, contó que entró muy nervioso a la vivienda donde ella había vivido con Esteban y se generó una discusión. "El -por el jefe de Bomberos- insinuó que le había robado algo".

Un empujón

Agregó: "Yo le pido que me explique qué le había robado, Ahumada me pone la mano en el pecho y me empuja, en ese momento llegó Esteban que se puso entre medio de mí y de su padre y con empujones cortitos lo fue sacando hacia afuera en medio de insultos en los que me decía que yo era una basura, muerta de hambre, insultaba a mi familia y gritaba desde la vereda. Si no se metía Esteban, él me pegaba porque se quería venir encima mío".

Siguió: "En una crisis de nervios llamo a mi madre y le digo que me vengan a buscar, y también llamo a la policía, el agente Gorosito (luego resultaría agredido), llegó hasta la casa de Yaiko y luego él con el policía se cruza hasta nuestra casa, es cuando yo, llorando, le digo que él me quiso pegar".

En ese momento arribó la madre quien, al decir de Carla, comenzó a pedirle explicaciones por las acusaciones. "Mi papá cruza empujones con él y en eso interviene el policía Gorosito. Ahumada comienza a insultar al uniformado, también le pega una trompada al auto de mi papá. En medio de esa situación, Esteban sale y le pega una trompada a mi papá y se vuelve a la vereda, luego le pegan al policía entre los dos. Gorosito se cayó en la vereda y Yaiko se le tiró encima hasta que llegaron el resto de los uniformados hasta lograron reducirlos".

A los tiros

Luego de que formalizara la denuncia, la familia Villavicencio contó que otro de los hijos de Ahumada llegó hasta la familia de la madre de Oscar Villavicencio y disparó amenazas contra ellos diciendo que "no tienen idea con quién se han metido y que los iban a cagar a tiros".

Comentaron: "Mientras nosotros formalizábamos la denuncia de lo sucedido, el hijo más chico de Walter Ahumada, llegó hasta la casa de mi suegra (al lado) y le dijo a mi cuñado que se le viene la noche, que no saben con quién se han metido y los vamos a cagar matando a todos. En la otra esquina le dijo lo mismo a mi otra hija", sostuvieron.

Señalaron: "Nosotros queremos que la Justicia determine una prohibición de acercamiento hacia la familia Ahumada, porque ellos tienen armas y amenazan con venir a hacer tiros, esta gente es violenta".

Mientras tanto, el acusado permanece alojado en al Departamental de Seguridad de Frías a disposición de la Dra. Rocío Padula, acusado de lesiones, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad.