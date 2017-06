En el día del juicio electoral contra Temer, detienen a su ex consejero

Fotos PROCESO. Temer junto con varios de sus funcionarios es acusado de fraude en la construcción del estadio Arena das Dunas.

07/06/2017 -

El ex ministro de Turismo Henrique Eduardo Alves, considerado consejero personal del presidente Michel Temer, fue detenido ayer en un desdoblamiento de la Operación Lava Jato, acusado de participar de fraudes en la construcción del estadio Arena das Dunas, en la ciudad de Natal, una de las 12 sedes del Mundial de Brasil de 2014.

El caso le coloca más presión a Temer, quien a partir de anoche enfrenta un juicio que se inició en el Tribunal Superior Electoral y por el que puede ser destituido.

La policía informó que en el operativo también está involucrado el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien como Alves y Temer pertenecen al Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil.

La Policía Federal realizó operativos por la sobrerfacturación del estadio de la capital del Estado de Río Grande do Norte que tiene como eje a Alves, ex presidente de la Cámara baja y representante de esa región, según la delación premiada de un ex ejecutivo de Odebrecht.

Actualmente, Alves era un consejero informal de Temer debido a que había renunciado al cargo de ministro.