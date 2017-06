Fotos Familiar de Sandro puede cambiar el resultado del ADN de Sandra

07/06/2017 -

Sandra Borda lleva un largo camino intentando demostrar que es hija de Roberto "Sandro" Sánchez. Y si bien después del resultado del ADN del 2015, que dio negativo, bajó su perfil, ahora volverá al candelero ya que se supo que se hizo un ADN privado con una tía del "Gitano".

La información la dio Luis Ventura, en el programa "Infama".

"La mujer con quien se habría hecho el ADN privado es Zulema Ocampo -explicó Ventura-, una de las hermanas de la mamá de Sandro. La señora tiene 88 años y accedió a hacerse el estudio, pero no a hacerlo público porque no quiere ir en contra de lo que su sobrino había hecho en vida. Este familiar puede cambiar la historia, y cuando todos estaban buscando exhumar el cuerpo, la Justicia parece que desconocía que existía este material". También en el programa habló la abogada de Sandra Jr, Sandra Almeida, que dijo: "Nosotras actualmente estamos en la etapa de apelación y esperamos que estos jueces descubran la verdad. Yo le pedí la extracción a la tía materna y accedió, el resultado es que hay parentesco, pero no tengo el consentimiento de ella para llevarlo a la Justicia".

En cuanto a Olga Garaventa, Luis Ventura manifestó que es muy probable que la ex mujer del cantante haga una apelación al respecto, es más, "estuvo a punto de hacerlo antes de que se conocieran los primeros resultados que determinaron que Sandra Edit no era hija de Sandro", contó.

Un nuevo capítulo se abre en la dramática historia que involucra a Sandro, Sandra Edit Junior y Olga Garaventa. Tras el ADN, que se realizó hace dos años, que determinó que no existía relación padre-hija entre el cantante y la demandante, habría una nueva prueba contundente, que pondría en duda la veracidad del primer resultado y determinaría si la joven es o no hija biológica del cantante. Sandra Jr. mantuvo un encuentro con Zulema Ocampo. Tuvieron una charla cordial donde la mujer le contó varias historias a Sandra, que involucran a su supuesto papá. Hace un tiempo se realizaron, en forma privada, un estudio de ADN que dio positivo.

Hoy, ambas partes, quieren dar batalla y volverían hacer la prueba para que la Justicia haga hincapié en este resultado y logre determinar si el vinculo reclamado por Sandra es real o no. La investigación continúa y el final es incierto. Sandra Jr. quiere saber si es hija o no de Sandro.