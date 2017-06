"La Mona" y un violento exabrupto

07/06/2017 -

Una vez más, Carlos "La Mona" Jiménez volvió a tener una actitud polémica sobre el escenario. Esta vez no de índole sexual, como cuando en junio de 2015 se dejó manosear por una fanática en pleno show. En esta ocasión, el cuartetero quiso hacerse el gracioso y soltó una frase desagradable y poco feliz contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Fue durante un recital en Sargento Cabral, Santa Fe. Y aunque el concierto fue el 26 de mayo, las imágenes recién se viralizaron en las últimas horas y causaron indignación en las redes sociales.

‘Para la gente de Venezuela que nos visita esta noche por primera vez y está bailando cuarteto’, se lo escucha decir en el video a la Mona, luego de cantar uno de sus temas. Sobre el escenario, al costado de él, hay un venezolano, a quien la Mona le presta el micrófono: "Gracias, papá, gracias por el cariño. Venezuela te quiere y te reconoce mucho en el mundo", le dice.

Desubicado

Entonces, en medio de un clima festivo, es cuando el cantante comete un exabrupto de muy mal gusto. "Amigo venezolano mandale un beso a todos. Y que se vaya a la mie... Maduro, rápido, urgente, sino me voy para allá y le voy a cortar... no, ¡le vamos a co... a la hija y listo!", afirmó, entre risas.

A mediados de 2015, luego de las escandalosas imágenes en las que se lo veía dejarse manosear en un show, la Mona escribió un comunicado. "Disculpas y perdón, especialmente a todas las mujeres, si he sido ofensivo o maleducado con mi accionar", dijo, entre otras cosas.

El cuartetero volvió a cantar luego de su operación en las cuerdas vocales.

"Estoy feliz porque vuelvo a vivir y vuelvo a cantar. Mi corazón late, late, late. Los amo, los quiero y los extraño", había anunciado el músico cordobés a través de las redes sociales antes de su presentación en el Complejo Forza. En el show, apareció en el escenario junto a su fonoaudióloga, quien lo ayudó en el tratamiento todos estos meses, y lo presentó en el escenario: "Carlos, soltá la voz, cantá".