Sofía Gala dijo que sólo la llaman para panelista

07/06/2017 -

Sofía Gala confesó que desde el 2008 sólo la llaman para ser panelista en los programa: "Me deprime mucho. entiendo que me llamen porque soy picante o las cosas que puedo llegar a decir, pero no me interesa opinar sobre los demás ni ese tipo de trabajo", dijo la actriz que forma parte del elenco de "Confesiones de Mujeres de 30". Por otro lado afirmó que mantiene muy buenas relaciones con todos los del Bailando: "Amo a toda esa gente, y cada vez que me llaman es un bajón decirle que no a un laburo en que pagan bien. Yo preferiría que directamente no me llamen, porque odio decirles que no".