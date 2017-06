Gal Gadot, la actriz necesaria para dar vida a la heroína

07/06/2017 -

Otro acierto de la producción fue el de elegir a Gadot como Mujer Maravilla: si bien su cara ilumina la pantalla cada vez que aparece, la cámara de la realizadora no abusa de los atributos de la israelí, sino que los usa para profundizar la sorpresa de los hombres al encontrar en esta mujer la salvación de la humanidad. A diferencia de los sucedido con Margot Robbie en "Escuadrón Suicida", donde los primeros planos al culote intentaban salvar la estrepitosa caída de la cinta, en esta oportunidad, si bien el físico de Gadot no pasa desapercibido, lejos está de ser central para el espectador. La competencia entre la editorial DC y Marvel no sólo está en pantalla grande, sino que puede extrapolarse también al género de las series.