Causa de las camisetas: Diego involucró a un familiar

07/06/2017 -

A poco de conocerse la noticia de que Claudia Villafañe había sido sobreseída en uno de los juicios que Diego Maradona inició contra ella, Diego reaccionó. Más precisamente en una de las causas por la división de bienes gananciales que le inició el ex futbolista. "Te saludo desde Dubai. Quiero aclarar que en mí no cambió absolutamente nada. Lo que dice Matías es lo que yo decido. Matías no miente en nada y aparte lo tenemos avalado con los papeles de los jueces. Yo no perdoné a nadie", le dijo Diego a Jorge Rial quien, en el piso, estaba entrevistando a Matías Morla, abogado del "Diego".

"Te cuento una para que te des cuenta lo mal que están haciendo las cosas la gente de enfrente. Claudia pide la plata de un departamento embargado, a nombre de Jorge Raúl Maradona, martillero (sobrino de Diego, hijo de Lalo). ¿De dónde sale ese pedido? Del martillero Jorge Raúl Maradona, que no sabe lo que firmó, me lo dijo él", remarcó el astro del fútbol argentino.