Furiosa embestida de Dalma Maradona contra "Vero" Ojeda

07/06/2017 -

El clan Maradona sumó un nuevo round a su ya cargada lista de desplantes al aire, peleas virtuales y amenazas judiciales que se han vuelto un clásico entre las mujeres que rodean la vida del "Diez".

Esta vez quien arremetió con artillería pesada fue Dalma, la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe, quien cansada de las acusaciones de Verónica Ojeda se volcó a las redes sociales para castigar a la ex de su padre y mamá de Dieguito Fernando, su medio hermano.

El conflicto comenzó una vez más por los dichos de Ojeda, quien ayer abandonó un móvil de "Pamela a la tarde" (América, a las 15.30) para no cruzarse con Villafañe.

"Yo quiero hablar porque Dalma está diciendo en los medios que su mamá me ganó un juicio’, comenzó diciendo Verónica en referencia al litigio que Villafañe tiene contra ella por las supuestas declaraciones que le atribuyen de "te voy a sacar el bebé a trompadas".

Y siguió: "Eso no es cierto, ese juicio todavía está en curso. Y no me interesa cruzarme con ella en la televisión sino en la Justicia porque yo tengo pruebas de todo lo que digo. En el mundo Maradona nadie es santo, pero ella hace unos años se juntó con el abogado Domínguez, con sus hijas y con Rocío para salir a hablar a los medios mal de mí. Armaron algo siniestro en contra de mí".

La temperatura de la entrevista empezó a subir cuando la ex profesora de gimnasia reafirmó que una amiga de Claudia, Cecilia Ergueta, había tenido un "testamento trucho de Diego" y Dalma explotó furiosa en Twitter. "Me canse de pedirle a @AngeldebritoOk y a otros un mano a mano con Verónica Ojeda y nunca quiso. Pero hablar de mí parece que le copa", aseguró Dalma en esa red social.

Y siguió: "Yo te contesto a vos en la cara o nada Verónica Ojeda. Aprovechá a seguir diciendo mentiras total no te voy a contestar. Gracias Dios por darme una madre que me tuvo sólo por amor y que no cartonea móviles de televisión hablando de nadie. Gracias Dios".

"Ahora Verónica Ojeda manda audios diciendo que me va a ver a mí en la Justicia cuando tiene un juicio con mi mamá. Y jamás se presentó", indicó Dalma.

Por su parte, Claudia se mostró completamente sorprendida por los dichos de Verónica y su actitud de abandonar un móvil.