Isis atacó el Parlamento de Irán y el Mausoleo de Khomeini: 12 muertos

Fotos Isis atacó el Parlamento de Irán y el Mausoleo de Khomeini

Hoy 08:49 -

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas en dos ataques en Teherán, reivindicados por el grupo Estado Islámico, cometidos en dos lugares altamente simbólicos, el parlamento y el mausoleo de Khomeini, fundador de la República Islámica de Irán.

Un agente de seguridad y otra persona murieron después de que cuatro hombres armados irrumpieran en el parlamento, en el centro de la capital iraní. Uno de los asaltantes se hizo estallar en el cuarto piso del edificio, mientras las fuerzas policiales intervenían.

Durante el ataque, uno de los agresores salió a la avenida que se encuentra junto a la cámara de los diputados y disparó contra los transeúntes. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra él, que se escondió en el edificio.

Los diputados mantuvieron sin embargo su sesión, dirigida por el presidente de la institución, Ali Larijani.

En otro ataque coordinado, en el mausoleo del ayatolá Khomeini, situado a unos 20 km, al sur de Teherán, varios hombres armados irrumpieron en el lugar. Un responsable del mausoleo dijo que "tres o cuatro" personas entraron por el acceso oeste del edificio y abrieron fuego. Mataron a dos personas.

See the moment of terrorist explosion that hits the Mausoleum of the late founder of the Islamic Republic Imam Khomeini in Tehran pic.twitter.com/4FALEHGhBt — Press TV (@PressTV) 7 de junio de 2017

Dos atacantes -uno de ellos una mujer- se hicieron estallar en el exterior del monumento. Poco después de los ataques, el grupo Estado Islámico (EI) reivindicó su autoría a través de su agencia de propaganda.

"Combatientes del EI atacaron el mausoleo de Jomeini y la sede del parlamento en Teherán", señaló Amaq, citando "una fuente de seguridad".

Los servicios de emergencia iraníes informaron que recibieron a 33 heridos de los ataques y que dos personas murieron en el hospital. Alrededor de los dos lugares atacados, se desplegaron importantes dispositivos de seguridad y se cerraron las estaciones de metro.