"Mercedes dejará la F1 a finales de 2018 probablemente"

Fotos Mercedes Fórmula 1

-

A la Fórmula 1 le espera un verano movido. Algunos de sus pilotos estrella acaban contrato este año y puede haber cambios. Vettel y Alonso quedarán libres y Bottas sólo ha firmado con Mercedes por un año. Así que los rumores están a la orden del día y el que suena más fuerte es la marcha del alemán de Ferrari a Mercedes. Sin embargo, Eddie Jordan, fundador de la escudería Jordan Grand Prix de F1, cree todo lo contrario.

Y no sólo eso, el irlandés suelta una noticia bomba al ser preguntado por esa posibilidad "No, porque lo tiene todo en Ferrari, tiene todo lo que necesita. Y desde finales de 2018 Mercedes probablemente echará el cierre", dice Jordan en “Autobild” y continúa: "Si esto es algo que Vettel sospecha, no tendría sentido que dejara Ferrari".

Después, Jordan explica sus razones para creer (o saber) que Mercedes dejará la F1 como equipo: "Sí, creo que continuarán este año y el próximo para lograr los dos títulos, y luego el consejo de administración de Stuttgart decidirá si vende el equipo o si simplemente se quedarán como fabricantes de motores en la Fórmula 1. Mercedes ya lo ha ganado todo y a partir de ahora sólo podría ir a peor, entonces es mejor reducir los costes y limitarse a lo que ha sido su negocio históricamente en la F1, el desarrollo y suministro de unidades de alta tecnología".