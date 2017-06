La polémica foto de Romina Malaspina en Instagram

Fotos FOTO TOMADA EN TN.COM Previous Next

Hoy 16:26 -

Romina Malaspina compartió una foto en sus redes sociales de su cola que ha generado polémica entre sus seguidores.

La Ex Gran Hermano 2015 se encuentra instalada en Chile y fueron sus simpatizantes trasandinos quienes la criticaron por su foto de su cola en primer plano.

"Necesitas mostrar tus atributos tú cola y tus senos todos saben que los tienes no es necesario niña solo por tener unos like PD: por que te operaste la nariz si solo pasas tapándola con iconos de conejo y perro ??? Te la hubieras dejado como antes saludos" comentó gabriel_ignacio8610 uno de sus seguidores.

Otro comentario que recibió fue: "Lipo con transfer ., que más ????" escribió sandragrana.c, otra de las cuentas que siguen a Romina.

