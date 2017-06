Se perdió la final de la Champions League por confundir la ciudad

Hoy 17:00 -

Un fanático italiano de la Juventus se equivocó de sede de la final de la "Champions League", entre el Real Madrid y la Juventus. El hincha en vez de viajar a Cardiff, la capital de Gales, llegó a Cádiz, una famosa ciudad de España.

"Me siento un poco estúpido. Pero creo que ha merecido la pena hacer un viaje a esta bellísima ciudad española. Me acordaré siempre: Cardiff no es Cádiz", escribió el fan en su cuenta de Instagram.

