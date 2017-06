VIDEO | Se distrajo con los auriculares y el tren se la llevó por delante

Fotos El momento del impacto.

Hoy 18:15 -

Pratiksha Natekar tiene 19 años y está viva de milagro. En los últimos días, fue arrollada por un tren por distraerse con sus auriculares. La escena fue grabada por una cámara de seguridad en el andén y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Te recomendamos: "Video: Un chita ataca a sus cuidadores mientras le daban de comer"

“Estaba cruzando las vías cuando de repente lo vi venir. Quedé aturdida y no supe qué hacer. No sé qué pasó. Cuando me desperté, estaba en el hospital”, contó la jovencita.

Natekar reflexionó sobre su error y advirtió a la población sobre las consecuencias de una distracción semejante, especialmente cuando se cruzan las vías o se sube al tren.