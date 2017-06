CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Junio 2017

08/06/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO

vs. SAN MARTIN (juego 3)

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO

vs. SAN MARTIN (juego 3) ®

CANAL 4

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

12.25 BAD BOYS 2. VUELVEN MÁS REBELDES

03.28 TEMPLARIO 2. BATALLA SANGRIENTA

05.38 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS

07.29 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA

2017

09.48 FUERZA G

11.35 JUEGO DE GEMELAS

13.12 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

14.32 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN

DEL PERLA NEGRA

19.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

TCM

01.43 ¿QUÉ TAL, BOB?

03.23 MOONWALKER

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 MOONWALKER

09.48 AVIÓN PRESIDENCIAL

12.02 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

14.10 ALF (TEMPORADA 3)

14.35 ¿QUÉ TAL, BOB?

16.26 LOS BLUES BROTHERS

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 LLAMARADA

23.35 LA PANTERA ROSA

TNT

04.30 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.14 SUEÑOS DE AMOR

09.00 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO

11.01 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

12.55 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

15.50 AGENTE SALT

17.34 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

20.06 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

22.50 PERROS DE PAJA

00.47 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

SPACE

00.05 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA

EVERLY

01.53 EL OCASO DE UN ASESINO

03.39 LA ASESINA

06.23 ARAÑAS 3D

08.02 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

09.58 TERROR EN LA NIEBLA

11.58 TERROR EN LO PROFUNDO

13.38 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

15.49 MÁXIMA CONDENA

17.38 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

19.55 EMPERADOR

22.00 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA

23.47 LA ASESINA

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 8, A LAS 22.30,

LUCAS CÁCERES, CON

FOLCLORE TRADICIONAL Y

CONTEMPORÁNEO JUNTO A

FEDE ABREGÚ (GUITARRA),

JUANCHO CORONEL (PIANO),

FRANCO CÓRDOBA (BAJO),

LEANDRO IBARRA (PERCUSIÓN

LATINA).

+SÁBADO 10, DE 17 A 21, 19ª

TARDE DE COMPRAS LUPE

Y SUS AMIGAS “PAISAJES

DE OTOÑO”, PROPONEN 20

STANDS.

+SÁBADO 10, A LAS 22.30,

MARTÍN ÁBALOS Y LA PESADA

SANTIAGUEÑA. ACTUARÁN

SEBA FOGLIORESI (1ª

GUITARRA), GONZALO LARES

(GUITARRA) Y SANTIAGO

ÁBALOS (BOMBO).

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 8, A LAS 22.30,

NOCHE POP ROMÁNTICA,

BACHATA Y REGGAETON

CON DIEGO & DAIANA.

+VIERNES 9, A LAS 00.30,

LUCÍA RAMOS, CON FRANCO

ALCARAZ, JUAN PABLO

PALACIO Y EMILIANO FRÍAS.

INVITADOS: MARÍA LLARRULL

Y FACUNDO ROBLES,

Y BUENA VIBRA.

CINES

SUNSTAR



LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+ 16 años)

08/06 -09/06-16:35 (Cast)

10/06-11/06 -14:00 (Cast) 16:35 12/06

-14/06-16:35 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASIA, CÓMIC (+ 13 años) 08/06

-19:10 (cast) 21:50

09/06 -10/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt)

00:35 (Subt)

LA MOMIA (3D): AVENTURA (+ 13

años)

08/06 -16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30

(Subt) 22:40 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

08/06 - 09/06 16:10, 18:10

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

08/06 -14/06- 20:15hs (Cast)

COLOSSAL (2D):

COMEDIA (+ 13 años)

08/06 -22:50hs (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

08/06 -09/06-16:00, 18:00

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

09/06 - 20:00hs (Cast) 22:10

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASIA (+ 13 años)

08/06 -09/06 16:50, 19:40

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

08/06 -22:30 (Subt)

09/06 -10/06- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

11/06 -14/06-22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30

(TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y

MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10

- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES,

MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES Apta

Todo Publico CASTELLANO 2D 15:30

- 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 -

20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES,

MARTES Y MIERCOLES $60

LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS

LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y

MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D

20:30 - (TODOS LOS DÍAS)