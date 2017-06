Remigio Roldán: “Busqué un cuchillo de la mesa y no me acuerdo más”

Fotos Remigio Roldán

Hoy 07:19 -

“Esa noche (31 de mayo), ella se acostó primero. Después yo; luego desperté, busqué un cuchillo de la mesa y no me acuerdo más...”

El breve relato correspondería a Alberto Remigio Roldán, deslizado a su familia mientras espera alojado en Alcaidía. Se entregó la madrugada del 1 de junio, tras matar de 3 puñaladas a su esposa, Natalia Fernández, en su casa de Nueva Francia.

Ayer, la jueza de Género, Norma Morán, fijó en 15 días su detención, período en el cual la Fiscalía lo sometería a pericias psicológicas y psiquiátricas.

“No teníamos problemas de plata; yo hacia embutidos y ella quesillos que vendía. Ese día (31 de mayo), ella vino a la ciudad a buscar la insulina, ya que era insulino dependiente”, recordó.

Al desandar las horas previas al horror, Roldán ahondó: “Volvió tipo dos (14); comimos con nuestra hija de 14 años; en la noche, ella se acostó primero y después me fui yo”.

Prosiguió: “De madrugada, me levanté; fui a la cocina y en la mesa levanté un cuchillo (de 27 centímetros de hoja) y volví a la pieza. No me acuerdo más. Sí, que me levante luego y salí a la policía para avisar lo que había hecho...”

Prudencia en defensa

Allí se sintetiza lo que Roldán dice recordar, pero la defensa aún considera imprudente que presente la indagatoria.

La misma quedará supeditada a pericias psicológicas y psiquiátricas, a cargo de expertos del Cuerpo Médico Forense.

“Homicidio triplemente calificado por ser cónyugue, alevosía y mediar violencia de género”, son los graves cargos enrostrados por la Fiscalía.

A sabiendas que su cliente afronta una pena de prisión perpetua, la defensora Roxana Cejas desea conocer la salud mental de éste para acceder a que revele a la fiscal Aída Farrán Serlé el antes, durante y después; además del móvil del triste fin de Fernández.