“No me preocupa que Cristina Kirchner sea candidata”, dijo el presidente Macri en Corrientes

Hoy 08:09 -

El presidente Mauricio Macri se mostró confiado en que Cambiemos “va a ganar en octubre” porque la mayoría de los argentinos quiere reafirmar un cambio y resaltó que no le preocupa si la ex presidenta Cristina Kirchner decide competir porque representa “un montón de cosas que le han hecho daño a la Argentina”.

“Tiene todo su derecho (a postularse), no me preocupa. Me preocupa seguir encontrando soluciones para que todos los argentinos sientan el cambio en el país. La mayoría va a reafirmar el rumbo”, aseveró el jefe de Estado.

Por otro lado, resaltó que “esta idea de un cambio cultural en serio va a ganar en octubre y vamos a poder sentarnos alrededor de una mesa y discutir políticas de largo plazo con los gobernadores, con el Congreso, con los trabajadores y los empresarios”, aseguró el Presidente, en una rueda de prensa que brindó en la ciudad de Corrientes, donde se reunió con jubilados luego del triunfo conseguido por Cambiemos en las elecciones locales del domingo último, donde se resultó electo intendente el radical Eduardo Tassano.

Al expresar su confianza en un triunfo del oficialismo en las legislativas de octubre próximo y señalarlo como la llave para la convocatoria a una mesa de diálogo, Macri puntualizó aspectos que necesitan de un consenso general: “Una infraestructura institucional mejor, infraestructura social, física, económica, ejes de desarrollo en los que esperamos acordar con los gobernadores, el Congreso, los trabajadores, con el mundo empresario”, enumeró.

Acompañaron al Presidente de la Nación en su visita a la capital correntina el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el gobernador correntino, Ricardo Colombi; Tassano y el viceintendente electo, Emilio Lanari.