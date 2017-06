“Viví una película horrorosa que jamás imaginé que iba a pasar”

Hoy 08:28 -

A cuatro días de la tragedia de la Ruta Nacional 34 -donde fallecieron Ramón Salvatierra; Claudia Gómez y Rina Cuellar, al ser embestidos por un automóvil que se cruzó de carril- Mónica Castillo, una de las sobrevivientes, habló en exclusiva con EL LIBERAL.

‘No me acuerdo casi nada, creo que me dio un shock o algo así. Lo último que recuerdo es que el auto se venía de frente hacia nuestro carril y yo grité: se nos viene se nos viene, el auto, el auto. Recuerdo que venía a gran velocidad, pero ni siquiera recuerdo el impacto’, sostuvo la docente a través de un diálogo telefónico.

La maestra expresó: ‘Cuando recuperé el sentido, me faltaba el aire y escuchaba ‘ay, ay’, los quejidos de los que estaban dentro del auto conmigo. No recuerdo si el auto giró, si el chofer maniobró para evitar el choque’.

Castillo, quien junto con sus colegas venía a la ciudad capital para participar de una capacitación, sostuvo: ‘Nosotros íbamos a una velocidad normal, era muy común este tipo de viajes porque la mayoría de las capacitaciones se dictan los sábados. Siempre tuve mucha confianza en Ramón (chofer del vehículo) porque era muy prudente para manejar, siempre tuve tranquilidad mientras él conducía’.

Antes del impacto, la charla entre las víctimas fue sobre la tranquilidad de la ruta. ‘Minutos antes del impacto estábamos hablando de que la ruta estaba muy tranquila, porque el tránsito desde Fernández a Santiago suele ser terrorífico, pero no venía ningún vehículo, ni detrás nuestro ni del carril contrario; no había niebla, ni nada que impida la visibilidad’.

Castillo continuó diciendo: ‘Yo estaba sentada en el medio en los asientos traseros y tenía el teléfono y una campera en las piernas; cuando me socorren unos hombres que me tiraban de los tobillos para sacarme, agarré fuerte mi celular; me acordaba de mi familia’.

‘Cuando me hicieron subir a la camilla y vieron que no había perdido el sentido, uno de los paramédicos me pidió que avise a mi familia. A pesar de que siempre viajaba jamás imaginé que me iba a pasar algo así, viví una película horrorosa que jamás pensé que iba a pasar. Cuando uno viaja sale, pero no sabe si vuelve, lamentablemente es así, pero no lo había imaginado’, expresó conmocionada la docente.

Consultada sobre su salud física y mental, la maestra respondió: ‘Es muy difícil esta situación y no sé cómo voy a salir de esto. Los médicos que me asistieron me aconsejaron que pida ayuda psicológica o psiquiátrica. El trauma que me generó y lo que me afectó a nivel emocional es muy grave’.

Sobre sus últimos dichos recalcó: ‘Ayer (martes) cuando vine con mi hermano, desde Santiago a Añatuya el viaje fue una tortura. Sentía que todos los autos que venían de frente me iban a chocar, me agarró taquicardia en varias oportunidades. Tengo miedo’.

Mientras tanto, la fiscalía espera el resultado de las pericias y del análisis de sangre que le practicaron a Durán, el único imputado y detenido en la causa por ahora. l