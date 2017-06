‘Me gustaría que en honor a las víctimas cumpla la condena”

Hoy 08:29 -

Con relación a la detención de Hugo Alejandro Durán -chofer del Peugeot 208 que se cruzó de carril y los atropelló- la maestra expresó: ‘Cuando estuvo en la fiscalía para declarar me lo crucé en los pasillo, pero ni siquiera se acercó para pedir disculpas’.

Más tarde ahondó: ‘Nada ni nadie va a devolver la vida de tres personas. Nadie le devolverá la madre a ese niño de 7 años que quedó huérfano, no se puede explicar, no lo acepto, pero me gustaría que en honor a esas víctimas y a su familia que cumpla la condena el mayor tiempo posible’.

Además agregó: ‘Si bien no se va a reparar a la persona, porque nada podemos hacer ya ante la muerte, pero que se lo haga al menos para que la familia encuentre paz y sepa que este tipo pagó su culpa’.

La educadora comentó: ‘Lamentablemente Santiago tiene una de las estadísticas más altas en accidente de tránsito y mientras no se cumplan las normas de seguridad y las leyes; mientras no exista un ente que controle, vamos a seguir lamentando muchas más vidas’. l